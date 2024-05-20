Изменения в правительстве: нардеп анонсировал рассмотрение кадровых вопросов в ВР на этой неделе

В Верховной Раде на этой пленарной неделе может быть принят ряд кадровых решений. В частности, относительно министра регионального развития. Наиболее вероятной кандидатурой сейчас является Вячеслав Негода, который занимает должность руководителя Офиса Конгресса местных и региональных властей Украины при Президенте. Относительно кадровых вопросов по другим министерствам, в первую очередь инфраструктуры, станет понятно после совещания Президента с депутатами по повестке дня - во второй половине понедельника. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

"На этой неделе будут кадровые вопросы", - написал Железняк в Telegram.

Железняк рассказал, что ожидали решений на выходных, но, как понимает нардеп, их окончательно никто не принял.

"Пока наиболее вероятна история с министром регионального развития (которое разделили уволив Кубракова). Не утверждаю на 100%, но из разных источников наиболее вероятная кандидатура на сейчас - Вячеслав Негода", - написал Железняк.

Нардеп рассказал, что Вячеслав Негода долго был заместителем и сейчас руководитель Офиса Конгресса местных и региональных властей Украины при Президенте Украины.

Также Железняк указал, что по другим министерствам, в первую очередь инфраструктуры - идут пока разные слухи, но, вероятно, будет понятно во второй половине дня (после совещания Президента с депутатами по повестке дня).

Нардеп напомнил, что для назначения министром формально нужно представление от Коалиции на премьера. То есть еще должна собраться фракция "Слуга Народа". Как указал нардеп, это формальность, но пока такую фракцию не назначали.

"P.S. Слышал еще о дополнительных увольнениях- но вечером посмотрим точно уже", - добавил Железняк.

Напомним

Источники УНН сообщают, что "Слуги народа" на заседании фракции решили разделить министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на два ведомства.

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