ЗМІ: співака Мериліна Менсона звинуватили в згвалтуванні

Деталі

Згідно зі скаргою, жінка, зазначена як "Джейн Доу", стверджувала, що 52-річний рокер (уроджений Браян Ворнер) згвалтував і піддавав її сексуальному насильству кілька разів під час їхніх відносин в 2011 році.

У скарзі жінка також стверджувала, що Менсон показав їй відеозапис, на якому нібито знущався над молодою жінкою, де прив'язував її до стільця, змушував пити те, що виглядало, як сеча, і погрожував їй пістолетом. Менсон нібито сказав жінці, що знімав відео в 1996 році після виступу в Hollywood Bowl і що він тримав відеозапис в сейфі.

Джерело, близьке до Менсона, повідомляє, що відеокасета, на яку посилаються в позові, є короткометражним фільмом за сценарієм, який так і не був випущений.

У скарзі сказано, що після перегляду відеозапису жінка побоювалася за своє життя і стверджувала, що статеві відносини з Менсоном ставали все більш жорстокими.

Коли в інший день вона спробувала повернути ключ від будинку Менсона, жінка заявила, що співак згвалтував її і погрожував вбити. Вона також стверджувала в скарзі, що Менсон хвалився, що "йому зійде з рук, якщо він дійсно вб'є її".

Жінка також сказала в скарзі, що вона "придушувала" свої спогади про згвалтування до лютого цього року. Наразі справа розслідується департаментом шерифа Лос-Анджелеса.

Доповнення

Раніше в поточному місяці влада американського міста Гілфорд (штат Нью-Гемпшир) видала ордер на арешт Менсона в зв'язку з тим, що він нібито вів себе образливо щодо відеооператора на концерті в 2019 році. У лютому цього року правоохоронні органи Лос-Анджелеса повідомили, що проводять розслідування у зв'язку зі звинуваченнями щодо Менсона в побутовому насильстві.

Окрім того, більше десяти жінок звинуватили співака в агресивних діях і домаганнях. Так, американська актриса Еван Рейчел Вуд, відома за серіалом "Світ Дикого Заходу", звинуватила Менсона в насильстві, заявивши, що той роками "жахливо знущався" над нею, і вона "втомилася жити в страху відплати, наклепу і шантажу".

Як повідомляло видання Vanity Fair, в знак солідарності ще як мінімум чотири жінки повідомили про свій досвід, звинувативши Менсона, у тому числі, в сексуальному і психологічному насильстві, а також в різних формах примусу і залякуванні.

Менсон назвав звинувачення в насильстві в свою адресу "жахливим спотворенням реальності".

На початку травня британська актриса Есме Б'янко, яка зіграла в серіалі "Гра престолів", подала позов до Менсона, звинувативши його в згвалтуванні і в діях сексуального характеру.