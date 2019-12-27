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ЗМІ РФ: у Відні тривають переговори України і Росії щодо транзиту газу

ЗМІ РФ: у Відні тривають переговори України і Росії щодо транзиту газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Представники України і Росії продовжують переговори щодо транзиту газу в Відні. Про це з посиланням на представника “Газпрому” повідомляє російське інформагентство ТАСС, передає УНН.

“Переговори у Відні тривають”, — заявили у “Газпромі”.

Так, переговори між Україною і РФ у Відні почалися в четвер.

Нагадаємо, 26 грудня у Відні мала відбутися зустріч представників українського “Нафтогазу” і російського “Газпрому”, де планується остаточно узгодити умови нового контракту про транзит природного газу.

Також нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.

Як повідомляв УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році складе 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.

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