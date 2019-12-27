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СМИ РФ: в Вене продолжаются переговоры Украины и России по транзиту газа

СМИ РФ: в Вене продолжаются переговоры Украины и России по транзиту газа

Киев  •  УНН

 • 12106 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Представители Украины и России продолжают переговоры относительно транзита газа в Вене. Об этом со ссылкой на представителя “Газпрома” сообщает российское информагентство ТАСС, передаёт УНН.

“Переговоры в Вене продолжаются”, — заявили в “Газпроме”.

Так, переговоры между Украиной и РФ в Вене начались в четверг.

Напомним, 26 декабря в Вене должна была состояться встреча представителей украинского “Нафтогаза” и российского “Газпрома”, где планируется окончательно согласовать условия нового контракта о транзите природного газа.

Также напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

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