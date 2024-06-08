ЗМІ: НАТО хоче створити нову посаду для спецпредставника в Україні
Київ • УНН
НАТО планує заснувати нову посаду старшого цивільного представника в Україні для зміцнення своїх довгострокових зобов'язань і координації підтримки, включаючи військову допомогу, Україні в умовах триваючої війни з Росією.
НАТО планує створити нову посаду спеціального представника в Україні, щоб посили свої довгострокові зобов'язання перед країною. Про це пише Foreign Policy, передає УНН.
Деталі
НАТО думає про призначення нового постійного посланника в Україні, який базуватиметься в Києві, оскільки Альянс прагне посилити свої довгострокові зобов'язання перед Україною на тлі війни з Росією
За інформацією, план буде представлений у липні 2024 року на саміті НАТО у Вашингтоні, він передбачає створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО в Україні.
Новий представник координуватиме підтримку України з боку Альянсу, зокрема потоки військової допомоги Києву від різних західних країн.
Доповнення
Як стверджують журналісти, призначення високопоставленого посланника також стало б політичним сигналом як для України, так і для Росії про прихильність Альянсу до боротьби Києва.
За словами одного з чиновників НАТО на умовах анонімності, створення посади посланника є частиною втішного призу, який намагаються створити.
Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, чого насправді хоче від нас Україна
НАТО прагне розширити обмін розвідданими з Україною06.06.24, 23:45 • 24032 перегляди