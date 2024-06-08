СМИ: НАТО хочет создать новую должность для спецпредставителя в Украине

НАТО планирует создать новую должность специального представителя в Украине, чтобы усилить свои долгосрочные обязательства перед страной. Об этом пишет Foreign Policy, передает УНН.

детали

НАТО думает о назначении нового постоянного посланника в Украине, который будет базироваться в Киеве, поскольку Альянс стремится усилить свои долгосрочные обязательства перед Украиной на фоне войны с Россией пишет издание.

По информации, план будет представлен в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне, он предусматривает создание новой должности "старшего гражданского представителя" НАТО в Украине.

Новый представитель будет координировать поддержку Украины со стороны Альянса, в частности потоки военной помощи Киеву от разных западных стран.

Дополнение

Как утверждают журналисты, назначение высокопоставленного посланника также стало бы политическим сигналом как для Украины, так и для России о приверженности альянса к борьбе Киева.

По словам одного из чиновников НАТО на условиях анонимности, создание должности посланника является частью утешительного приза, который пытаются создать.

Это еще один пример того, что мы делаем вместо того, чего на самом деле хочет от нас Украина сказал чиновник.

НАТО стремится расширить обмен разведданными с Украиной