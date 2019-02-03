ЗМІ дізналися про відмову Deutsche Bank видати кредит компанії Трампа в 2016 році

За словами її джерел, у фінансовому інституті не бажали розширювати ділові зв’язки з Трампом, який в той час був кандидатом на вищий адміністративний пост США. В Trump Organization розраховували направити кошти на потреби гольф-клубу в Шотландії. Тим часом, в банку порахували, що не володіють достатнім обсягом інформації про те, як, насправді, будуть витрачені гроші. Не виключалася версія про те, що їх можуть направити на виборчу кампанію Трампа.

В Trump Organization заявили, що не мали потреби в позиках Deutsche Bank для придбання і розвитку гольф-клубу в Шотландії, про який йде мова. У Deutsche Bank відмовилися прокоментувати твердження, наведені в публікації.

В кінці січня цього року представники двох комітетів Палати представників Конгресу — по розвідці і фінансових послуг — заявили, що ведуть консультації з Deutsche Bank щодо отримання від нього інформації про транзакції, що стосуються Трампа.

Як повідомляв УНН, американський конгресмен подасть запит в Deutsche Bank про транзакції Трампа.