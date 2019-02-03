СМИ узнали об отказе Deutsche Bank выдать кредит компании Трампа в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Немецкий банк Deutsche Bank отказался в марте 2016 выдать кредит компании Trump Organization, принадлежащей действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.
По словам ее источников, в финансовом институте не желали расширять деловые связи с Трампом, который в то время являлся кандидатом на высший административный пост США. В Trump Organization рассчитывали направить средства на нужды гольф-клуба в Шотландии. Между тем, в банке посчитали, что не располагают достаточным объемом информации о том, как, в действительности, будут потрачены деньги. Не исключалась версия о том, что их могут направить на избирательную кампанию Трампа.
В Trump Organization заявили, что не нуждались в займах Deutsche Bank для приобретения и развития гольф-клуба в Шотландии, о котором идет речь. В Deutsche Bank отказались прокомментировать утверждения, приведенные в публикации.
В конце января этого года представители двух комитетов Палаты представителей Конгресса — по разведке и финансовым услугам — заявили, что ведут консультации с Deutsche Bank относительно получения от него информации о транзакциях, касающихся Трампа.
Как сообщал УНН, американский конгрессмен подаст запрос в Deutsche Bank о транзакциях Трампа.