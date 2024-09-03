Злочинці будуть покарані: Сирський відреагував на трагедію у Полтаві
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський відреагував на ракетний удар рф по Полтаві. Він висловив співчуття родинам загиблих та заявив, що військова служба правопорядку розслідує обставини трагедії.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на трагедію у Полтаві і зазначив, що "військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події", передає УНН.
"Сьогодні зранку російські терористи завдали удару по навчальному закладу в місті Полтава. Також влучання було і по території сусіднього лікувального закладу. За наявною інформацією, росіяни використали дві ракети "Іскандер". На жаль, багато загиблих та поранених. Десятки людей опинилися під завалами. Мої щирі співчуття всім рідним та близьким. Біль і сум за загиблими…" - заявив Сирський.
Головком також наголосив, що військова служба правопорядку у Збройних Силах України максимально залучена до оперативного розслідування цієї події.
"Країна-агресор повинна відповісти за кожну вбиту людину, за кожне понівечене життя. Воєнні злочини не мають термінів давності. Злочинці будуть покарані", - резюмував Сирський.
Обставини трагедії у Полтаві з’ясовуватиме Головна інспекція Міноборони - Умєров03.09.24, 17:50 • 20326 переглядiв
Додамо
Народна депутатка, член комітету з питань національної безпеки Мар'яна Безугла натякнула, що сьогодні ймовірно був приліт по військових під час шикування у Полтаві.
Доповнення
За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.
Спочатку було відомо про 41 загиблого. Більш ніж 180 людей поранені.
Згодом перша леді України Олена Зеленська повідомила про збільшення кількості загиблих до 47 через ракетний удар російських військ по Полтаві.