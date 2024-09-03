Преступники будут наказаны: Сырский отреагировал на трагедию в Полтаве

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на трагедию в Полтаве и отметил, что «военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию этого события», передает УНН.

«Сегодня утром российские террористы нанесли удар по учебному заведению в городе Полтава. Также попадание было и по территории соседнего лечебного учреждения. По имеющейся информации, россияне использовали две ракеты «Искандер». К сожалению, много погибших и раненых. Десятки людей оказались под завалами. Мои искренние соболезнования всем родным и близким. Боль и печаль по погибшим...» - заявил Сырский.

Главком также отметил, что военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию этого события.

«Страна-агрессор должна ответить за каждого убитого человека, за каждую изуродованную жизнь. Военные преступления не имеют сроков давности. Преступники будут наказаны», - резюмировал Сырский.

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Добавим

Народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая намекнула, что сегодня вероятно был прилет по военным во время построения в Полтаве.

Дополнение

По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.

Первоначально было известно о 41 погибшем. Более чем 180 человек ранены.

Впоследствии первая леди Украины Елена Зеленская сообщила об увеличении количества погибших до 47 из-за ракетного удара российских войск по Полтаве.