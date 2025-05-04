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Зіркового діджея атакували під час виступу на фестивалі

Київ • УНН

 • 1684 перегляди

Під час виступу Пола Калькбреннера на фестивалі Elrow Town у Мадриді на нього напав невідомий. Нападника відтягнули від артиста працівники служби безпеки.

Зіркового діджея атакували під час виступу на фестивалі

Пол Калькбреннер виступав у Мадриді на фестивалі Elrow Town у Мадриді. Під час концерту стався неприємний інцидент.

Передає УНН із посиланням на Instagram фестивалю електронної музики.

Деталі

Один із найвідоміших і найбільш активно гастролюючих техно-продюсерів світу Пол Калькбреннер зазнав нападу на сцені Elrow Town у Мадриді, Іспанія. У кліпі, який записала людина з боку сцени, видно, як чоловік без сорочки раптово залазить на платформу, перестрибує через мікшерний пульт, а потім хапає німецького артиста за голову і намагається надавити. Потім інша легенда електронної сцени Стефан Бодзін, схоже, допомагає відбитися Калькбреннеру від нападника та виводить його з кабінки.

Співробітники служби безпеки відвели нападника зі сцени після того, як Калькбреннер та його колега змогли відштовхунти його. 

Відео інціденту наразі активно поширюється в Instagram.

Сам Пол Калькбреннер поки що не прокоментував інцидент. Також поки що немає жодних заяв від організаторів фестивалю. Що спонукало чоловіка піднятися на сцену, незрозуміло. Багато користувачів інтернету підозрюють у "невдалому наркотичному трипі". Але хтось також жартує: "Що тільки люди не роблять, щоб отримати запит на пісню!"

Нагадаємо

Фронтмен Black Sabbath Оззі Осборн посилено тренується, щоб виступити на концерті возз'єднання в липні. Попри проблеми зі здоров'ям, він наполягає на своїй участі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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