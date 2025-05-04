Звездного диджея атаковали во время выступления на фестивале
Киев • УНН
Во время выступления Пола Калькбреннера на фестивале Elrow Town в Мадриде на него напал неизвестный. Нападавшего оттащили от артиста сотрудники службы безопасности.
Пол Калькбреннер выступал в Мадриде на фестивале Elrow Town в Мадриде. Во время концерта произошел неприятный инцидент.
Передает УНН со ссылкой на Instagram фестиваля электронной музыки.
Детали
Один из самых известных и наиболее активно гастролирующих техно-продюсеров мира Пол Калькбреннер подвергся нападению на сцене Elrow Town в Мадриде, Испания. В клипе, который записал человек со стороны сцены, видно, как мужчина без рубашки внезапно залезает на платформу, перепрыгивает через микшерный пульт, а затем хватает немецкого артиста за голову и пытается надавить. Затем другая легенда электронной сцены Стефан Бодзин, похоже, помогает отбиться Калькбреннеру от нападающего и выводит его из кабинки.
Сотрудники службы безопасности отвели нападающего со сцены после того, как Калькбреннер и его коллега смогли оттолкнуть его.
Видео инцидента сейчас активно распространяется в Instagram,
Сам Пол Калькбреннер пока что не прокомментировал инцидент. Также пока что нет никаких заявлений от организаторов фестиваля. Что побудило мужчину подняться на сцену, неясно. Многие пользователи интернета подозревают в "неудачном наркотическом трипе". Но кто-то также шутит: "Что только люди не делают, чтобы получить запрос на песню!"
Напомним
Фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн усиленно тренируется, чтобы выступить на концерте воссоединения в июле. Несмотря на проблемы со здоровьем, он настаивает на своем участии.