Звездного диджея атаковали во время выступления на фестивале

Пол Калькбреннер выступал в Мадриде на фестивале Elrow Town в Мадриде. Во время концерта произошел неприятный инцидент.

Передает УНН со ссылкой на Instagram фестиваля электронной музыки.

Детали

Один из самых известных и наиболее активно гастролирующих техно-продюсеров мира Пол Калькбреннер подвергся нападению на сцене Elrow Town в Мадриде, Испания. В клипе, который записал человек со стороны сцены, видно, как мужчина без рубашки внезапно залезает на платформу, перепрыгивает через микшерный пульт, а затем хватает немецкого артиста за голову и пытается надавить. Затем другая легенда электронной сцены Стефан Бодзин, похоже, помогает отбиться Калькбреннеру от нападающего и выводит его из кабинки.

Сотрудники службы безопасности отвели нападающего со сцены после того, как Калькбреннер и его коллега смогли оттолкнуть его.

Видео инцидента сейчас активно распространяется в Instagram,

Сам Пол Калькбреннер пока что не прокомментировал инцидент. Также пока что нет никаких заявлений от организаторов фестиваля. Что побудило мужчину подняться на сцену, неясно. Многие пользователи интернета подозревают в "неудачном наркотическом трипе". Но кто-то также шутит: "Что только люди не делают, чтобы получить запрос на песню!"

Напомним

Фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн усиленно тренируется, чтобы выступить на концерте воссоединения в июле. Несмотря на проблемы со здоровьем, он настаивает на своем участии.