Зірка серіалу "Хлопці" Ерін Моріарті розкрила свій діагноз

Актриса розповіла, як вона почувалася до того, як їй поставили діагноз хвороби, та які зміни з нею відбулися з того часу.

Передає УНН із посиланням на Variety.

Деталі

На цьому тижні зірка серіалу "Хлопці" (The Boys) Ерін Моріарті вийшла в Instagram, щоб поділитися новинами про стан свого здоров'я.

У п’ятницю вона поділилася в Instagram інформацією про те, що у травні їй поставили діагноз хвороба Грейвса.

Місяць тому мені поставили діагноз хвороба Грейвса. .. Аутоімунне захворювання проявляється по-різному у кожного/в кожного. Ваш досвід буде відрізнятися від мого. Мій досвід буде відрізнятися від вашого.

Моріарті каже, що з моменту отримання діагнозу вона "стає все сильнішою і сильнішою".

Вже через 24 години після початку лікування я відчула, що до мене повертається світло. Відтоді воно стає дедалі сильнішим.

Вона також підкреслила, що у цій ситуації важливо не "перестарайтися". Намагаючись подолати страждання важливо пам'ятати - ви заслуговуєте на здоров'я, зазначила Моріарті.

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