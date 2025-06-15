Звезда сериала "Пацаны" Эрин Мориарти раскрыла свой диагноз

Актриса рассказала, как она чувствовала себя до того, как ей поставили диагноз болезни, и какие изменения с ней произошли с тех пор.

Передает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

На этой неделе звезда сериала "Пацаны" (The Boys) Эрин Мориарти вышла в Instagram, чтобы поделиться новостями о состоянии своего здоровья.

В пятницу она поделилась в Instagram информацией о том, что в мае ей поставили диагноз болезнь Грейвса.

Месяц назад мне поставили диагноз болезнь Грейвса. .. Аутоиммунное заболевание проявляется по-разному у каждого/у каждого. Ваш опыт будет отличаться от моего. Мой опыт будет отличаться от вашего.

Мориарти говорит, что с момента получения диагноза она "становится все сильнее и сильнее".

Уже через 24 часа после начала лечения я почувствовала, что ко мне возвращается свет. С тех пор он становится все сильнее.

Она также подчеркнула, что в этой ситуации важно не "переусердствовать". Пытаясь преодолеть страдания важно помнить - вы заслуживаете здоровья, отметила Мориарти.

Напомним

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