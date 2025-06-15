Звезда сериала "Пацаны" Эрин Мориарти раскрыла свой диагноз

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
15 июня, 05:00 • 13116 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 36609 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 13:00 • 53876 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
14 июня, 12:45 • 50527 просмотра
Возвращались домой после учебного обмена, 9 детей в больнице: новые подробности ДТП с украинцами во Франции
14 июня, 03:30 • 49744 просмотра
Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день мебельщика: что еще отмечают 14 июня
13 июня, 19:49 • 58123 просмотра
В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский
13 июня, 18:18 • 49700 просмотра
В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
13 июня, 15:24 • 106634 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
13 июня, 15:04 • 69026 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
13 июня, 14:34 • 58684 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.4м/с
43%
748мм
Популярные новости
Экс-главу филиала "Лесов Украины" подозревают в незаконном обогащении на 44 млн грн15 июня, 02:26 • 14490 просмотра
Трамп отреагировал на стрельбу в Миннесоте, где была убита представительница демократов и ранен сенатор штата15 июня, 03:30 • 10123 просмотра
Иранский удар по Израилю: возросло количество погибших, уже сотни раненых, десятки пропавших без вести15 июня, 03:59 • 13560 просмотра
Израиль рассматривает ликвидацию верховного лидера Ирана15 июня, 05:13 • 6886 просмотра
Урсула Фон дер Ляйен провела разговор с Трампом: говорили о Ближнем Востоке, Украине и давлении на рф15 июня, 06:25 • 7928 просмотра
публикации
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 35709 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 107200 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 169445 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 176076 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 191411 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Тим Уолз
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Миннесота
Реклама
УНН Lite
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками08:57 • 3508 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня06:40 • 5080 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 106632 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"13 июня, 14:16 • 53445 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 102788 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Старлинк
Калибр (семейство ракет)
9К720 Искандер
Boeing AH-64 Apache

Звезда сериала "Пацаны" Эрин Мориарти раскрыла свой диагноз

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Звезда сериала "Пацаны" Эрин Мориарти сообщила, что в мае ей поставили диагноз болезнь Грейвса. Актриса делится, что чувствует себя все сильнее после начала лечения.

Звезда сериала "Пацаны" Эрин Мориарти раскрыла свой диагноз

Актриса рассказала, как она чувствовала себя до того, как ей поставили диагноз болезни, и какие изменения с ней произошли с тех пор.

Передает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

На этой неделе звезда сериала "Пацаны" (The Boys) Эрин Мориарти вышла в Instagram, чтобы поделиться новостями о состоянии своего здоровья.

В пятницу она поделилась в Instagram информацией о том, что в мае ей поставили диагноз болезнь Грейвса.

Месяц назад мне поставили диагноз болезнь Грейвса. .. Аутоиммунное заболевание проявляется по-разному у каждого/у каждого. Ваш опыт будет отличаться от моего. Мой опыт будет отличаться от вашего. 

Мориарти говорит, что с момента получения диагноза она "становится все сильнее и сильнее".

Уже через 24 часа после начала лечения я почувствовала, что ко мне возвращается свет. С тех пор он становится все сильнее. 

Она также подчеркнула, что в этой ситуации важно не "переусердствовать". Пытаясь преодолеть страдания важно помнить - вы заслуживаете здоровья, отметила Мориарти.

Напомним

Брюс Уиллис продолжал сниматься, имея симптомы болезни. Актер использовал наушники и помощь друзей, чтобы скрыть трудности.

52-летнему актеру Эрику Дейну, известному по ролям в "Эйфории" и "Анатомии страсти", диагностировали БАС

Брайан Уилсон, основатель группы Beach Boys умер 11 июня в возрасте 82 лет.  

Есть ли сейчас музыкальные гении уровня Брайана Уилсона? Современные исполнители, возможно, не являются первооткрывателями, как в 60-х. Впрочем, действительно ли новаторство сместилось на культурные периферии? Об этом пишет The Guardian, передает УНН. 

Джин Гекмен умер от болезни сердца через неделю после смерти жены от редкого хантавируса.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

КультураЗдоровьеНовости Мира
Хранитель
Instagram
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9