Журналістам понад три години блокували доступ до конференції трудового колективу "Украероруху"

Знімальна група УНН понад три години чекала на рішення керівництва “Украероруху” про допуск до висвітлення події, однак, дозвіл потрапити на конференцію так і не отримала.

Нагадаємо, 24 квітня Голова Ради підприємства ДП “Украерорух” Кирило Поліщук підтвердив журналістам інформацію про проведення конференції трудового колективу підприємства 25.04. 2018 року.

За його словами, на порядку денному заходу стояли питання повторного висловлення недовіри директору ДП Бабейчуку та його заступникам за підозрою у причетності до корупційних діянь.

Також, як повідомив Поліщук, співробітники “Украерорух” мали намір вимагати звільнення свого керівництва.

“25 квітня я зроблю все можливе, щоб ця конференція відбулася. Чого вони на цій конференції найбільше бояться — там є питання виконання рішення конференції від 21.12.17. А в цьому рішенні записано — недовіра Бабейчуку (директор ДП — ред.) і декільком керівникам. Плюс на цій конференції ми внесемо ще прізвище Касьяненка, тому що він поновився на роботі. Це той, який виводив 400 млн грн з “Украероруху”, — розповів Поліщук.

Сьогодні, близько 10 години ранку, журналісти УНН прибули до приміщення “Украероруху” зі знімальною технікою та запитом на акредитацію для участі в анонсованому заході. Представників УНН зустріла начальник служби зв’язків з громадськістю “Украероруху” Інна Доцяк. Спочатку вона заявила, що конференція трудового колективу підприємства не була ними анонсована, а відповідно, до присутності журналістів під час заходу вони не готові, бо треба “дозвіл керівництва”.

Після пояснень журналіста УНН про те, що про захід нам стало відомо від Голови Ради підприємства і жодних перешкод у висвітленні заходу бути не повинно, Доцяк попросила посвідчення співробітників УНН та скан-копії документів. Все це було їй надано.

Згодом, забравши із собою запит на акредитацію Доцяк, як вона повідомила, “пішла погоджувати його з керівництвом”.

Повернувшись після “погодження”, начальник служби зв’язків з громадськістю підприємства заявила, що запит має бути переписано, адже директора Бабейчука (на ім’я якого він був написаний) немає на робочому місці, і його обов’язки виконує заступник — Віктор Мельніков. Це, за її словами, не дозволяє допустити їй журналістів УНН до висвітлення заходу.

Розуміючі формальність приводу для відмови, редакція УНН, все одно, оперативно підготувала оновлений запит на акредитацію — вже на ім’я Мельнікова та повторно надала його Доцяк.

Із оновленим документом начальник служби зв’язків з громадськістю підприємства просто зникла фактично на дві години.

Спочатку вона відповідала на телефонні дзвінки журналіста УНН та пояснювала, “що погоджує нашу акредитацію”. Згодом Доцяк взагалі перестала брати слухавку.

Станом на 13.00 Доцяк так і не вийшла до знімальної групи УНН, не допустивши ЗМІ до висвітлення конференції трудового колективу “Украероруху”.

Як писав УНН, співробітникам “Украероруху” блокують доступ на підприємство.

Також нагадаємо, у грудні минулого року колектив ДП “Украерорух” висловив недовіру директору Бабейчуку та його заступникам.

На підставі рішення про недовіру, співробітники звернулися до міністра інфраструктури Омеляна з вимогою звільнити керівництво підприємства. Однак, до цього часу вимоги колективу у профільному міністерстві ігнорують.

Згодом з аналогічними вимогами до міністра інфраструктури звернулися профспілки. Їх заяви про звільнення керівництва ДП “Украерорух” також поки лишаються без реакції.

Натомість, у Мінінфраструктури вже місяць приховують результати аудиту “Украероруху”. Хоча раніше міністр публічно обіцяв їх опублікувати, а також обіцяв на їх підстави вжити кроків у напрямку стабілізації роботи підприємства.

Додамо, що за заявою диспетчера “Украерорух” Стоянова, імідж підприємства через корпоративний конфлікт псується вже і на міжнародному рівні. Про це він повідомив, перебуваючи в офісі EuroControl у Бельгії.