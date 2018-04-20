У Мінінфраструктури продовжують приховувати результати аудиту "Украероруху"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Майже місяць тому Міністерство інфраструктури завершило позаплановий аудит ефективності та відповідності діяльності ДП "Украерорух". Попри це результати аудиту підприємства досі не оприлюднені, а час їх публікації постійно переноситься, передає УНН із посиланням на відповіді Міністерства.
Так, фінансовий аудит "Украероруху" було розпочато 30 січня 2018 року, після того, як трудовий колектив підприємства висловив недовіру своєму керівництву.
Перевірка підприємства була завершена 23 березня, тобто майже місяць тому.
Тоді у міністерстві запевнили, що результати аудиту будуть оприлюднені після 10 квітня. Однак, станом на сьогодні вони й досі залишаються "секретними". На черговий інформаційний запит УНН з цього приводу в Мінінфраструктури повідомили:
"Станом на 17.04.2018 триває робота з опрацювання матеріалів внутрішнього аудиту згідно з вимогами Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.11.2011 за № 1219/19957.
Відповідно до вимог глави 6 Стандартів аудиторська група та відповідальні за діяльність органи проведуть обговорення проекту аудиторського звіту з подальшим його підписанням", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, що працівники "Украероруху" та профспілки вже тричі зверталися до міністра інфраструктури України В.Омеляна з вимогою розірвати трудові угоди з директором ДП Д.Бабейчуком та його заступниками. Також колектив вимагає звільнення і в.о. директора департаменту С.Гомболевського.
Натомість у В.Омеляна поки заяви та звернення колективу відверто ігнорують. Хоча, попередньо, міністр публічно пообіцяв "навести лад" на підприємстві. Зауважимо, що серед причин вимог співробітників звільнити керівництво - корупційний скандал із виводом мільйонів з ДП на "Платинум банк".
Тим часом в "Украерорусі", за наказом заступника міністра Ю.Лавренюка, мають намір переписати статут ДП. Для чого це робиться та яка кінцева мета такого кроку, у Мінінфраструктури приховують: на інформаційні запити з цього приводу конкретної відповіді так і не надали.