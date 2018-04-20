В Мининфраструктуры продолжают скрывать результаты аудита "Украэроруха"

Так, финансовый аудит "Украэроруха" был начат 30 января 2018 года, после того, как трудовой коллектив предприятия выразил недоверие своему руководству.

Проверка предприятия была завершена 23 марта, то есть почти месяц назад.

Тогда в министерстве заверили, что результаты аудита будут обнародованы после 10 апреля. Однако, на сегодняшний день они до сих пор остаются "секретными". На очередной информационный запрос УНН по этому поводу в Мининфраструктуры сообщили:

"По состоянию на 17.04.2018 продолжается работа по разработке материалов внутреннего аудита в соответствии с требованиями стандартов внутреннего аудита, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 04.10.2011 № 1247, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 20.11.2011 за № 1219/19957.

В соответствии с требованиями главы 6 стандартов аудиторская группа и ответственные за деятельность органы проведут обсуждение проекта аудиторского отчета с последующим его подписанием", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что сотрудники "Украэроруха" и профсоюзы уже трижды обращались к министру инфраструктуры Украины В.Омеляну с требованием расторгнуть трудовые соглашения с директором ГП Д.Бабейчуком и его заместителями. Также коллектив требует освобождения и и.о. директора департамента С.Гомболевского.

При этом у В.Омеляна пока заявления и обращения коллектива откровенно игнорируют. Хотя, предварительно, министр публично пообещал "навести порядок" на предприятии. Отметим, что среди причин требований сотрудников уволить руководство - коррупционный скандал с выводом миллионов из ГП на "Платинум банк".

Между тем в "Украэрорухе", по приказу заместителя министра Ю.Лавренюка, намерены переписать устав ГП. Для чего это делается и какова конечная цель такого шага, в Мининфраструктуры скрывают: на информационные запросы по этому поводу конкретного ответа так и не предоставили.