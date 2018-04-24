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Трудова конференція "Украероруху": працівники вимагатимуть звільнити Бабейчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Завтра, 25 квітня, відбудеться трудова конференція колективу ДП "Украерорух". Учасники планують домогтися звільнення чинного директора підприємства Дмитра Бабейчука і його заступників. Про це УНН розповів голова Ради підприємства Кирило Поліщук.

Трудова конференція "Украероруху": працівники вимагатимуть звільнити Бабейчука

Він нагадав, що наприкінці минулого року колектив "Украероруху" вже висловлював недовіру директору Д.Бабейчуку, його заступникам та в.о. директора департаменту С.Гомболевському. Це рішення колективу стало підставою для вимог до міністра інфраструктури В.Омеляна розірвати трудові відносини з керівництвом ДП. Однак, донині вимоги колективу ігноруються.

"25 квітня я зроблю все можливе, щоб ця конференція відбулася. Чого вони на цій конференції найбільше бояться - там є питання виконання рішення конференції від 21.12.17. А в цьому рішенні записано - недовіра Бабейчуку (директор ДП - ред.) і декільком керівникам. Плюс на цій конференції ми внесемо ще прізвище Касьяненка, тому що він поновився на роботі. Це той, який виводив 400 млн грн з "Украероруху", - розповів В.Поліщук.

Конференція відбудеться о 10:00 за адресою м. Бориспіль - 1, Київська область, а/с 115. Телефон для ЗМІ, які бажають висвітлити захід, - 351-57-53, 351-50-74.

Нагадаємо, як писав УНН, співробітникам "Украероруху" блокують доступ на підприємство.

Також нагадаємо, що в Мінінфраструктури продовжують приховувати результати аудиту "Украероруху".

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