Трудовая конференция "Украэроруха": сотрудники будут требовать уволить Бабейчука

Он напомнил, что в конце прошлого года коллектив "Украэроруха" уже высказывал недоверие директору Д.Бабейчуку, его замам и и.о. директора департамента С.Гомболевскому. Это решение коллектива стало основанием для требований к министру инфраструктуры В.Омеляну разорвать трудовые отношения с руководством ГП. Однако, по сей день требования коллектива игнорируются.

"25 апреля я сделаю все возможное, чтобы эта конференция состоялась. Чего они на этой конференции больше всего боятся - там есть вопросы выполнения решения конференции от 21.12.17. А в этом решении записано - недоверие Бабейчуку (директор ГП - ред.) и нескольким руководителям. Плюс на этой конференции мы внесем еще фамилию Касьяненко, потому что он восстановился на работе. Это тот, который выводил 400 млн грн из "Украероруха", - рассказал В.Полищук.

Конференция состоится в 10:00 по адресу г. Борисполь – 1, Киевская область, а/с 115. Телефон для СМИ, которые желают осветить мероприятие, - 351-57-53, 351-50-74.

Напомним, как писал УНН, сотрудникам "Украэроруха" блокируют доступ на предприятие.

Также напомним, что в Мининфраструктуры продолжают скрывать результаты аудита "Украэроруха".