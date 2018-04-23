Імідж “Украероруху” псується вже і на міжнародному рівні - диспетчер Стоянов

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19509 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 46700 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 62616 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 64132 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 94975 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72046 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82329 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95523 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87920 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 186872 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Компанії Dell, HP, Lenovo призупиняють поставки своєї техніки до США

12 квітня, 12:08 • 6926 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 14793 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12827 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 4248 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

16:13 • 9202 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 62616 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 186872 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341215 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 275720 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 385617 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 12831 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12773 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 64133 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20510 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25630 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Імідж “Украероруху” псується вже і на міжнародному рівні - диспетчер Стоянов

Київ • УНН

 • 12747 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Один із співробітників “Украерорух” застеріг керівництво підприємства від псування іміджу української компанії на міжнародному рівні. Про це диспетчер ДП Вадим Стоянов написав на власній сторінці у Facebook, передає УНН.

Імідж “Украероруху” псується вже і на міжнародному рівні - диспетчер Стоянов

Стоянов нагадав, що він особисто наприкінці минулого року виступив у парламенті стосовно корупційних діянь керівництва “Украероруху”.

“...ми разом з Михайлом Головком звернулися до НАБУ, САП, ГПУ, СБУ та Міністерства інфраструктури України із закликом розібратися та покарати винних у зв’язку з перерахуванням 405 млн гривень до Платинум Банку!

Цим мають займатися правоохоронні органи та суди. А ми трудовий колектив маємо контролювати ці процеси!” — написав він.

Він зауважив, що не приховує свого критичного ставлення до певних кроків та рішень керівників підприємства, проте, за його словами, імідж “Украероруху” на міжнародній арені не повинен страждати через окремих чиновників.

“Вибачте, псувати імідж підприємства на міжнародному рівні — це вже аж ніяк не патріотизм!

З позиції працівника ДП Украерорух, з упевненістю можу сказати, що підприємство пережило надзвичайно нелегкі часи, особливо, у стані війни на Сході, окупації Криму та під час гібридної війни, де точиться боротьба, ціллю якої є „Украерорух“ в інформаційному просторі! Випробувань безперечно багато, проте є поступове збільшення air traffic, проходять продуктивні переговори з міжнародними партнерами, підписуються стратегічно важливі договори. Гріхом було б скаржитись, коли кожен працівник уже відчув зміни у своєму гаманці, наголошу, позитивні! Працівникам підняли рівень заробітних плат понад 40%!” - написав Стоянов.

Судячи з допису та фото диспетчера, він наразі перебуває у Бельгії, де відвідує офіс EuroControl.

“EuroControl, членами якого є 39 країн, координує і планує управління повітряним рухом для усієї Європи! Україна співпрацює з EuroControl з 2004 року!” — нагадав він.

Тож, ймовірно, що про конфлікт на “Украерорух”, який склався через небажання Мінінфраструктури дослухатися до членів колективу ДП та звільнити чинне керівництво підприємства, вже знають і у Брюсселі.

Нагадаємо, у грудні минулого року колектив “Украерорух” висловив недовіру своєму директору Бабейчуку  та його заступникам. На підставі рішення про недовіру, співробітники звернулися до міністра інфраструктури Омеляна з вимогою звільнити керівництво підприємства. Однак, до цього часу вимоги колективу у профільному міністерстві ігнорують

Згодом профспілки звернулися до Омеляна з аналогійною вимогою — розірвати трудові договори з Бабейчуком та членами його команди. Проте і ці звернення — не почуті.

25 квітня 2018 року відбудеться Трудова конференція колективу ДП “Украерорух”, де співробітники мають намір заявити про початок процедури трудового спору, що може завершитися, навіть, страйком диспетчерів підприємства, уразі, якщо їх вимоги й надалі ігноруватимуться українською владою в особі Мінінфраструктури.

Також нагадаємо, що в Мінінфраструктури вже місяць приховують результати аудиту “Украероруху”. Хоча раніше міністр публічно обіцяв їх опублікувати, а також обіцяв на їх підстави вжити кроків у напрямку стабілізації роботи підприємства.

Окремі ЗМІ не виключають, що лад на ДП “Украерорух” не вдається навести через “політичні торги”. Так, за даними “Знай.юа”, особистий помічник нардепа від “Народного фронту” Максима Бурбака — Юрій Гірман — сьогодні, нібито, має вплив на роботу чинного керівництва “Украероруху”. Ба більше, все це, за інформацією ЗМІ, відбувається, начебто, з погодження заступника міністра інфраструктури Лавренюка.

Останній публічно вказану інформацію поки не коментував. Однак, саме Лавренюк підписав наказ про створення робочої групи, що має внести зміни до статуту “Украероруху”. Навіщо це робити, яка кінцева мета майбутніх змін і у чому полягає їх терміновість (зважаючі на напружену ситуацію на підприємстві), Лавренюк на запит УНН повідомити не зміг.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,518.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.76