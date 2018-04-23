Імідж “Украероруху” псується вже і на міжнародному рівні - диспетчер Стоянов

Стоянов нагадав, що він особисто наприкінці минулого року виступив у парламенті стосовно корупційних діянь керівництва “Украероруху”.

“...ми разом з Михайлом Головком звернулися до НАБУ, САП, ГПУ, СБУ та Міністерства інфраструктури України із закликом розібратися та покарати винних у зв’язку з перерахуванням 405 млн гривень до Платинум Банку!

Цим мають займатися правоохоронні органи та суди. А ми трудовий колектив маємо контролювати ці процеси!” — написав він.

Він зауважив, що не приховує свого критичного ставлення до певних кроків та рішень керівників підприємства, проте, за його словами, імідж “Украероруху” на міжнародній арені не повинен страждати через окремих чиновників.

“Вибачте, псувати імідж підприємства на міжнародному рівні — це вже аж ніяк не патріотизм!

З позиції працівника ДП Украерорух, з упевненістю можу сказати, що підприємство пережило надзвичайно нелегкі часи, особливо, у стані війни на Сході, окупації Криму та під час гібридної війни, де точиться боротьба, ціллю якої є „Украерорух“ в інформаційному просторі! Випробувань безперечно багато, проте є поступове збільшення air traffic, проходять продуктивні переговори з міжнародними партнерами, підписуються стратегічно важливі договори. Гріхом було б скаржитись, коли кожен працівник уже відчув зміни у своєму гаманці, наголошу, позитивні! Працівникам підняли рівень заробітних плат понад 40%!” - написав Стоянов.

Судячи з допису та фото диспетчера, він наразі перебуває у Бельгії, де відвідує офіс EuroControl.

“EuroControl, членами якого є 39 країн, координує і планує управління повітряним рухом для усієї Європи! Україна співпрацює з EuroControl з 2004 року!” — нагадав він.

Тож, ймовірно, що про конфлікт на “Украерорух”, який склався через небажання Мінінфраструктури дослухатися до членів колективу ДП та звільнити чинне керівництво підприємства, вже знають і у Брюсселі.

Нагадаємо, у грудні минулого року колектив “Украерорух” висловив недовіру своєму директору Бабейчуку та його заступникам. На підставі рішення про недовіру, співробітники звернулися до міністра інфраструктури Омеляна з вимогою звільнити керівництво підприємства. Однак, до цього часу вимоги колективу у профільному міністерстві ігнорують.

Згодом профспілки звернулися до Омеляна з аналогійною вимогою — розірвати трудові договори з Бабейчуком та членами його команди. Проте і ці звернення — не почуті.

25 квітня 2018 року відбудеться Трудова конференція колективу ДП “Украерорух”, де співробітники мають намір заявити про початок процедури трудового спору, що може завершитися, навіть, страйком диспетчерів підприємства, уразі, якщо їх вимоги й надалі ігноруватимуться українською владою в особі Мінінфраструктури.

Також нагадаємо, що в Мінінфраструктури вже місяць приховують результати аудиту “Украероруху”. Хоча раніше міністр публічно обіцяв їх опублікувати, а також обіцяв на їх підстави вжити кроків у напрямку стабілізації роботи підприємства.

Окремі ЗМІ не виключають, що лад на ДП “Украерорух” не вдається навести через “політичні торги”. Так, за даними “Знай.юа”, особистий помічник нардепа від “Народного фронту” Максима Бурбака — Юрій Гірман — сьогодні, нібито, має вплив на роботу чинного керівництва “Украероруху”. Ба більше, все це, за інформацією ЗМІ, відбувається, начебто, з погодження заступника міністра інфраструктури Лавренюка.

Останній публічно вказану інформацію поки не коментував. Однак, саме Лавренюк підписав наказ про створення робочої групи, що має внести зміни до статуту “Украероруху”. Навіщо це робити, яка кінцева мета майбутніх змін і у чому полягає їх терміновість (зважаючі на напружену ситуацію на підприємстві), Лавренюк на запит УНН повідомити не зміг.