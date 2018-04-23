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Имидж "Украэроруха" портится уже и на международном уровне - диспетчер Стоянов

Киев • УНН

 • 12747 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Один из сотрудников "Украэрорух" предостерег руководство компании от порчи имиджа украинской компании на международном уровне. Об этом диспетчер ГП Вадим Стоянов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Имидж "Украэроруха" портится уже и на международном уровне - диспетчер Стоянов

Стоянов напомнил, что он лично в конце прошлого года выступил в парламенте относительно коррупционных деяний руководства “Украэроруха”.

“... мы вместе с Михаилом Головко обратились в НАБУ, САП, ГПУ, СБУ и Министерство инфраструктуры Украины с призывом разобраться и наказать виновных в связи с перечислением 405 млн гривен в Платинум Банк!

Этим должны заниматься правоохранительные органы и суды. А мы трудовой коллектив должны контролировать эти процессы!” - написал он.

Он отметил, что не скрывает своего критического отношения к определенным шагам и решениям руководителей предприятия, однако, по его словам, имидж “Украэроруха” на международной арене не должен страдать из-за отдельных чиновников.

“Простите, портить имидж предприятия на международном уровне — это уже отнюдь не патриотизм!

С позиции работника ГП Украэрорух, с уверенностью могу сказать, что предприятие пережило очень нелегкие времена, особенно в состоянии войны на Востоке, оккупации Крыма и при гибридной войне, где идет борьба, целью которой является "Украэрорух“ в информационном пространстве! Испытаний бесспорно много, но есть постепенное увеличение air traffic, проходят продуктивные переговоры с международными партнерами, подписываются важные договоры. Грехом было бы жаловаться, когда каждый работник уже почувствовал изменения в своем кошельке, подчеркну, положительные! Работникам подняли уровень заработных плат более 40%!” - написал Стоянов.

Судя по сообщению и фото диспетчера, он сейчас находится в Бельгии, где посещает офис EuroControl.

“EuroControl, членами которого являются 39 стран, координирует и планирует управление воздушным движением для всей Европы! Украина сотрудничает с EuroControl с 2004 года!” - напомнил он.

Поэтому, вероятно, что о конфликте на “Украэрорух”, который сложился из-за нежелания Мининфраструктуры прислушиваться к членам коллектива ГП и уволить действующее руководство предприятия, уже знают и в Брюсселе.

Напомним, в декабре прошлого года коллектив “Украэрорух” выразил недоверие своему директору Бабейчуку и его заместителям. На основании решения о недоверии, сотрудники обратились к министру инфраструктуры Омеляну с требованием уволить руководство предприятия. Однако, до сих пор требования коллектива в профильном министерстве игнорируют.

Впоследствии профсоюзы обратились к Омеляну с аналогичным требованием — разорвать трудовые договоры с Бабейчуком и членами его команды. Однако и эти обращения — не услышаны.

25 апреля 2018 года состоится Трудовая конференция коллектива ГП “Украэрорух”, где сотрудники намерены заявить о начале процедуры трудового спора, что может завершиться даже забастовкой диспетчеров предприятия, в случае, если их требования и в дальнейшем будут игнорироваться украинской властью в лице Мининфраструктуры.

Также напомним, что в Мининфраструктуры уже месяц скрывают результаты аудита “Украэроруха” . Хотя министр публично обещал их опубликовать, а также обещал на их основании принять шаги в направлении стабилизации работы предприятия.

Отдельные СМИ не исключают, что порядок на ГП “Украэрорух” не удается навести из-за “политических торгов”. Так, по данным “Знай.юа”, личный помощник нардепа от “Народного фронта” Максима Бурбака — Юрий Гирман — сегодня, якобы, влияет на работу действующего руководства “Украэроруха”. Более того, все это, по информации СМИ, происходит якобы по согласованию заместителя министра инфраструктуры Лавренюка.

Последний публично указанную информацию пока не комментировал. Однако, именно Лавренюк подписал приказ о создании рабочей группы, которая должна внести изменения в устав “Украэроруха”. Зачем это делать, какова конечная цель предстоящих изменений и в чем заключается их срочность (учитывая напряженную ситуацию на предприятии), Лавренюк на запрос УНН сообщить не смог.

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