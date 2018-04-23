Співробітникам “Украерорух” блокують доступ на підприємство

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19995 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 48268 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 64090 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 65106 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 95704 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72321 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82543 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95587 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87943 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 187394 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
77%
Популярнi новини

Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

12 квітня, 12:55 • 3404 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13636 перегляди

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 3838 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 5336 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10198 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 64094 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 187395 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 341696 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276231 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386096 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 13686 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 12974 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 65108 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20672 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25781 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Співробітникам “Украерорух” блокують доступ на підприємство

Київ • УНН

 • 105381 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Голові Ради підприємства “Украерорух” Кирилу Поліщуку заблокували картку доступу до роботи. У подібний спосіб керівництво ДП намагається зірвати організацію конференції трудового колективу, проведення якої заплановане на цьому тижні, переконаний він, передає УНН.

Співробітникам “Украерорух” блокують доступ на підприємство

“Це мені особисто картку заблокували. Людині, яка створювала підприємство, фактично, — мені заблокували доступ. Але тут треба бути уважним — я зараз на лікарняному, але на амбулаторному, тобто мені не заборонено заходити на роботу, але мені заблокували перепустку”, — розповів він.

Поліщук пов’язує такі кроки чинного керівництва “Украероруху” зі своєю діяльністю.

“Це пов’язано виключно із моєю діяльністю. У нас завтра Рада підприємства, а після завтра — конференція трудового колективу. Таким чином намагаються зірвати організацію заходів. Залякати і зірвати проведення ради підприємства, головне — конференції. Адже, рішення конференції трудового колективу є обов’язковими для виконання адміністрацією. І це дуже-дуже не подобається адміністрації, тому вони всіляко і хочуть зірвати засідання ради підприємства. Ми два тижні тому замовили собі зал тут, в "Украерорусі“, і сам директор підписав телеграму, де було вказано, що о 10 годині в 208 кімнаті ми займаємось. І от нещодавно приходить телеграма підписана ним же, що там зовсім інший захід на цю ж годину і в цей же день”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінінфраструктури продовжують приховувати результати аудиту “Украероруху” 

Разом з тим, Поліщук наголосив на тому, що конференція трудового колективу відбудеться за будь-яких обставин, і жодні перешкоди керівництва “Украероруху” цьому не завадять.

“25 квітня я зроблю все можливе, щоб ця конференція відбулась. Чого вони на цій конференції більше всього бояться — там є питання виконання рішення конференції від 21.12.17. А в цьому рішенні записано — недовіра Бабійчуку (директор ДП — ред.) і декільком керівникам. Плюс на цій конференції ми внесено ще прізвище Касьяненка, бо він поновився на роботі. Це той, що виводив 400 млн грн з “Украероруху”, — зауважив він.

Окрім цього, голова Ради підприємства додав, що колектив має намір розпочати процедуру трудового спору, і, відповідно до закону, він закінчується страйком.

Нагадаємо, у грудні минулого року колектив ДП “Украерорух” висловив недовіру директору Бабейчуку та його заступникам.

На підставі рішення про недовіру, співробітники звернулися до міністра інфраструктури Омеляна з вимогою звільнити керівництво підприємства. Однак, до цього часу вимоги колективу у профільному міністерстві ігнорують. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,371.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,648.36