Співробітникам “Украерорух” блокують доступ на підприємство

“Це мені особисто картку заблокували. Людині, яка створювала підприємство, фактично, — мені заблокували доступ. Але тут треба бути уважним — я зараз на лікарняному, але на амбулаторному, тобто мені не заборонено заходити на роботу, але мені заблокували перепустку”, — розповів він.

Поліщук пов’язує такі кроки чинного керівництва “Украероруху” зі своєю діяльністю.

“Це пов’язано виключно із моєю діяльністю. У нас завтра Рада підприємства, а після завтра — конференція трудового колективу. Таким чином намагаються зірвати організацію заходів. Залякати і зірвати проведення ради підприємства, головне — конференції. Адже, рішення конференції трудового колективу є обов’язковими для виконання адміністрацією. І це дуже-дуже не подобається адміністрації, тому вони всіляко і хочуть зірвати засідання ради підприємства. Ми два тижні тому замовили собі зал тут, в "Украерорусі“, і сам директор підписав телеграму, де було вказано, що о 10 годині в 208 кімнаті ми займаємось. І от нещодавно приходить телеграма підписана ним же, що там зовсім інший захід на цю ж годину і в цей же день”, — розповів він.

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Разом з тим, Поліщук наголосив на тому, що конференція трудового колективу відбудеться за будь-яких обставин, і жодні перешкоди керівництва “Украероруху” цьому не завадять.

“25 квітня я зроблю все можливе, щоб ця конференція відбулась. Чого вони на цій конференції більше всього бояться — там є питання виконання рішення конференції від 21.12.17. А в цьому рішенні записано — недовіра Бабійчуку (директор ДП — ред.) і декільком керівникам. Плюс на цій конференції ми внесено ще прізвище Касьяненка, бо він поновився на роботі. Це той, що виводив 400 млн грн з “Украероруху”, — зауважив він.

Окрім цього, голова Ради підприємства додав, що колектив має намір розпочати процедуру трудового спору, і, відповідно до закону, він закінчується страйком.

Нагадаємо, у грудні минулого року колектив ДП “Украерорух” висловив недовіру директору Бабейчуку та його заступникам.

На підставі рішення про недовіру, співробітники звернулися до міністра інфраструктури Омеляна з вимогою звільнити керівництво підприємства. Однак, до цього часу вимоги колективу у профільному міністерстві ігнорують.