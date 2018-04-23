Сотрудникам "Украэрорух" блокируют доступ на предприятие

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 15720 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 37671 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 62549 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 77119 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 102337 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 138610 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 105183 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134458 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187339 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 283891 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 149679 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 138746 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 120431 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 166789 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 112599 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 113611 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 167846 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 408128 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 366361 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 451120 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 12869 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 13441 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 23722 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 34159 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 40089 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Сотрудникам "Украэрорух" блокируют доступ на предприятие

Киев • УНН

 • 105381 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Председателю Совета предприятия "Украэрорух" Кириллу Полищуку заблокировали карточку доступа к работе. Подобным образом руководство ГП пытается сорвать организацию конференции трудового коллектива, проведение которой запланировано на этой неделе, убежден он, передает УНН.

Сотрудникам "Украэрорух" блокируют доступ на предприятие

"Это мне лично карточку заблокировали. Человеку, который создавал предприятие, фактически, - мне заблокировали доступ. Но здесь надо быть внимательным - я сейчас на больничном, но на амбулаторном, то есть мне не запрещено заходить на работу, но мне заблокировали пропуск", - рассказал он.

Полищук связывает такие шаги действующего руководства "Украэроруха" со своей деятельностью.

"Это связано исключительно с моей деятельностью. У нас завтра Совет предприятия, а после завтра - конференция трудового коллектива. Таким образом пытаются сорвать организацию мероприятий. Запугать и сорвать проведение совета предприятия, а главное - конференции. Ведь решения конференции трудового коллектива являются обязательными для выполнения администрацией. И это очень-очень не нравится администрации, поэтому они всячески и хотят сорвать заседание совета предприятия. Мы две недели назад заказали себе зал здесь, в "Украэрорухе", и сам директор подписал телеграмму, где было указано, что в 10:00 в 208 комнате мы занимаемся. И вот недавно приходит телеграмма подписанная им же, что там совсем другое мероприятие на это же время и в этот же день", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мининфраструктуры продолжают скрывать результаты аудита "Украэроруха"

Вместе с тем, Полищук отметил, что конференция трудового коллектива состоится при любых обстоятельствах, и никакие препятствия руководства "Украэроруха" этому не помешают.

"25 апреля я сделаю все возможное, чтобы эта конференция состоялась. Чего они на этой конференции больше всего боятся - там есть вопросы выполнения решения конференции от 21.12.17. А в этом решении записано - недоверие Бабийчуку (директор ГП - ред.) и нескольким руководителям. Плюс на этой конференции мы внесены еще фамилию Касьяненко, потому что он восстановился на работе. Это тот, который выводил 400 млн грн из "Украероруха", - отметил он.

Кроме этого, председатель Совета предприятия добавил, что коллектив намерен начать процедуру трудового спора, и в соответствии с законом, он заканчивается забастовкой.

Напомним, в декабре прошлого года коллектив ГП "Украэрорух" выразил недоверие директору Бабейчуку и его заместителям.

На основании решения о недоверии, сотрудники обратились к министру инфраструктуры Омеляну с требованием уволить руководство предприятия. Однако, до сих пор требования коллектива в профильном министерстве игнорируют.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88