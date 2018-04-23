Сотрудникам "Украэрорух" блокируют доступ на предприятие

"Это мне лично карточку заблокировали. Человеку, который создавал предприятие, фактически, - мне заблокировали доступ. Но здесь надо быть внимательным - я сейчас на больничном, но на амбулаторном, то есть мне не запрещено заходить на работу, но мне заблокировали пропуск", - рассказал он.

Полищук связывает такие шаги действующего руководства "Украэроруха" со своей деятельностью.

"Это связано исключительно с моей деятельностью. У нас завтра Совет предприятия, а после завтра - конференция трудового коллектива. Таким образом пытаются сорвать организацию мероприятий. Запугать и сорвать проведение совета предприятия, а главное - конференции. Ведь решения конференции трудового коллектива являются обязательными для выполнения администрацией. И это очень-очень не нравится администрации, поэтому они всячески и хотят сорвать заседание совета предприятия. Мы две недели назад заказали себе зал здесь, в "Украэрорухе", и сам директор подписал телеграмму, где было указано, что в 10:00 в 208 комнате мы занимаемся. И вот недавно приходит телеграмма подписанная им же, что там совсем другое мероприятие на это же время и в этот же день", - рассказал он.

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Вместе с тем, Полищук отметил, что конференция трудового коллектива состоится при любых обстоятельствах, и никакие препятствия руководства "Украэроруха" этому не помешают.

"25 апреля я сделаю все возможное, чтобы эта конференция состоялась. Чего они на этой конференции больше всего боятся - там есть вопросы выполнения решения конференции от 21.12.17. А в этом решении записано - недоверие Бабийчуку (директор ГП - ред.) и нескольким руководителям. Плюс на этой конференции мы внесены еще фамилию Касьяненко, потому что он восстановился на работе. Это тот, который выводил 400 млн грн из "Украероруха", - отметил он.

Кроме этого, председатель Совета предприятия добавил, что коллектив намерен начать процедуру трудового спора, и в соответствии с законом, он заканчивается забастовкой.

Напомним, в декабре прошлого года коллектив ГП "Украэрорух" выразил недоверие директору Бабейчуку и его заместителям.

На основании решения о недоверии, сотрудники обратились к министру инфраструктуры Омеляну с требованием уволить руководство предприятия. Однако, до сих пор требования коллектива в профильном министерстве игнорируют.