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Журналистам более трех часов блокировали доступ на конференцию трудового коллектива "Украэроруха"

Киев • УНН

 • 14198 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня в помещении "Украэрорух" прошла конференция трудового коллектива ГП, к участию в которой начальник службы по связям с общественностью предприятия не допустила журналистов УНН по надуманным поводам.

Журналистам более трех часов блокировали доступ на конференцию трудового коллектива "Украэроруха"

Съемочная группа УНН более трех часов ждала решения руководства "Украэроруха" о допуске к освещению события, однако, разрешение попасть на конференцию так и не получила.

Напомним, 24 апреля Председатель Совета предприятия ГП "Украэрорух" Кирилл Полищук подтвердил журналистам информацию о проведении конференции трудового коллектива предприятия 25.04. 2018 года.

По его словам, на повестке дня мероприятия стояли вопросы повторного выражения недоверия директору ГП Бабейчуку и его заместителям по подозрению в причастности к коррупционным действиям.

Также, как сообщил Полищук, сотрудники "Украэрорух" намеревались требовать увольнения своего руководства.

"25 апреля я сделаю все возможное, чтобы эта конференция состоялась. Чего они на этой конференции больше всего боятся - там есть вопросы выполнения решения конференции от 21.12.17. А в этом решении записано - недоверие Бабейчуку (директор ГП - ред.) и нескольким руководителям. Плюс на этой конференции мы внесем еще фамилию Касьяненко, потому что он восстановился на работе. Это тот, который выводил 400 млн грн из "Украэроруха", - рассказал Полищук.

Сегодня, около 10:00 утра, журналисты УНН прибыли в помещение "Украэроруха" со съемочной техникой и запросом на аккредитацию для участия в анонсированном мероприятии. Представителей УНН встретила начальник службы по связям с общественностью "Украэроруха" Инна Доцяк. Сначала она заявила, что конференция трудового коллектива предприятия не была ими анонсирована, а соответственно, к присутствию журналистов во время мероприятия они не готовы, потому что нужно "разрешение руководства".

После объяснений журналиста УНН о том, что о мероприятии нам стало известно от Председателя Совета предприятия и никаких препятствий в освещении мероприятия быть не должно, Доцяк попросила удостоверения сотрудников УНН и скан-копии документов. Все это было ей предоставлено.

Впоследствии, забрав с собой запрос на аккредитацию, Доцяк, как она сообщила, "пошла согласовать его с руководством".

Вернувшись после "согласования", начальник службы по связям с общественностью предприятия заявила, что запрос должен быть переписан, ведь директора Бабейчука (на имя которого он был написан) нет на рабочем месте, и его обязанности исполняет заместитель - Виктор Мельников. Это, по ее словам, не позволяет допустить ей журналистов УНН к освещению мероприятия.

Понимая формальность повода для отказа, редакция УНН, все равно, оперативно подготовила обновленный запрос на аккредитацию - уже на имя Мельникова и повторно предоставила его Доцяк.

С обновленным документом начальник службы по связям с общественностью предприятия просто исчезла фактически на два часа.

Сначала она отвечала на телефонные звонки журналиста УНН и объясняла, "что согласовывает нашу аккредитацию". Впоследствии Доцяк вообще перестала брать трубку.

По состоянию на 13.00 Доцяк так и не вышла к съемочной группе УНН, не допустив СМИ к освещению конференции трудового коллектива "Украэроруха".

Как писал УНН, сотрудникам "Украэроруха" блокируют доступ на предприятие.

Также напомним, в декабре прошлого года коллектив ГП "Украэрорух" выразил недоверие директору Бабейчуку и его заместителям.

На основании решения о недоверии, сотрудники обратились к министру инфраструктуры Омеляну с требованием уволить руководство предприятия. Однако, до сих пор требования коллектива в профильном министерстве игнорируют.

Впоследствии с аналогичными требованиями к министру инфраструктуры обратились профсоюзы. Их заявления об увольнении руководства ГП "Украэрорух" также пока остаются без реакции.

Зато в Мининфраструктуры уже месяц скрывают результаты аудита "Украэроруха". Хотя министр публично обещал их опубликовать, а также обещал на их основании принять шаги в направлении стабилизации работы предприятия.

Добавим, что по заявлению диспетчера "Украэрорух" Стоянова, имидж предприятия из-за корпоративного конфликта портится уже и на международном уровне. Об этом он сообщил, находясь в офисе EuroControl в Бельгии.

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