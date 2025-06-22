Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад чотирьох років ув’язнення в Криму
Київ • УНН
Журналіст "Крим.Реалії" Владислав Єсипенко 20 червня звільнений з російського ув'язнення в Криму де він провів понад чотири роки. Керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив про його звільнення, наголосивши на "надуманих обвинуваченнях" росії.
Журналіст Крим.Реалії (проєкт української служби Радіо Свобода) Владислав Єсипенко після понад чотирьох років російського ув’язнення 20 червня був звільнений і залишив окупований Росією Крим. Про це повідомив Керівник Офісу Президента України (ОПУ) Андрій Єрмак, передає УНН.
Гарні новини. Журналіст "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко вийшов на волю із в’язниці в Криму. Він перебував в ув'язненні понад чотири роки за надуманими обвинуваченнями росіян
"У жовтні 2024 року в рамках Міністерської конференції з людського виміру Формули миру у Монреалі виступала дружина Владислава, Катерина Єсипенко. Тоді вона розповідала деталі полону свого чоловіка і взагалі, вона дуже багато зробила для його звільнення", - додав Андрій Єрмак.
росія незаконно ув'язнила 16 журналістів з окупованого Криму06.06.24, 16:56 • 21014 переглядiв