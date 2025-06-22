Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад чотирьох років ув’язнення в Криму

Журналіст Крим.Реалії (проєкт української служби Радіо Свобода) Владислав Єсипенко після понад чотирьох років російського ув’язнення 20 червня був звільнений і залишив окупований Росією Крим. Про це повідомив Керівник Офісу Президента України (ОПУ) Андрій Єрмак, передає УНН.

Гарні новини. Журналіст "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко вийшов на волю із в’язниці в Криму. Він перебував в ув'язненні понад чотири роки за надуманими обвинуваченнями росіян - йдеться у дописі Керівника ОПУ.

"У жовтні 2024 року в рамках Міністерської конференції з людського виміру Формули миру у Монреалі виступала дружина Владислава, Катерина Єсипенко. Тоді вона розповідала деталі полону свого чоловіка і взагалі, вона дуже багато зробила для його звільнення", - додав Андрій Єрмак.

росія незаконно ув'язнила 16 журналістів з окупованого Криму