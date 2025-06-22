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Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад чотирьох років ув’язнення в Криму

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Журналіст "Крим.Реалії" Владислав Єсипенко 20 червня звільнений з російського ув'язнення в Криму де він провів понад чотири роки. Керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив про його звільнення, наголосивши на "надуманих обвинуваченнях" росії.

Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад чотирьох років ув’язнення в Криму

Журналіст Крим.Реалії (проєкт української служби Радіо Свобода) Владислав Єсипенко після понад чотирьох років російського ув’язнення 20 червня був звільнений і залишив окупований Росією Крим. Про це повідомив Керівник Офісу Президента України (ОПУ) Андрій Єрмак, передає УНН.

Гарні новини. Журналіст "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко вийшов на волю із в’язниці в Криму. Він перебував в ув'язненні понад чотири роки за надуманими обвинуваченнями росіян

- йдеться у дописі Керівника ОПУ.

"У жовтні 2024 року в рамках Міністерської конференції з людського виміру Формули миру у Монреалі виступала дружина Владислава, Катерина Єсипенко. Тоді вона розповідала деталі полону свого чоловіка і взагалі, вона дуже багато зробила для його звільнення", - додав Андрій Єрмак.

росія незаконно ув'язнила 16 журналістів з окупованого Криму06.06.24, 16:56 • 21014 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Радіо Свобода
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Крим
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