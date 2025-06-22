Журналист Есипенко вышел на свободу после более четырех лет заключения в Крыму

Журналист Крым.Реалии (проект украинской службы Радио Свобода) Владислав Есипенко после более чем четырех лет российского заключения 20 июня был освобожден и покинул оккупированный Россией Крым. Об этом сообщил Руководитель Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, передает УНН.

Хорошие новости. Журналист «Радио Свобода» Владислав Есипенко вышел на свободу из тюрьмы в Крыму. Он находился в заключении более четырех лет по надуманным обвинениям россиян - говорится в сообщении Руководителя ОПУ.

«В октябре 2024 года в рамках Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале выступала жена Владислава, Екатерина Есипенко. Тогда она рассказывала детали плена своего мужа и вообще, она очень много сделала для его освобождения», - добавил Андрей Ермак.

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