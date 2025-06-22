Журналист Есипенко вышел на свободу после более четырех лет заключения в Крыму

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
16:24 • 16003 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
15:59 • 43822 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
15:12 • 46437 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 67014 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 164805 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 131426 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 243979 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 128134 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 139476 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 305228 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.8м/с
72%
745мм
Популярные новости
Европа обеспокоена выводом американских войск из региона в преддверии саммита НАТО - Bloomberg22 июня, 10:33 • 7966 просмотра
Фальшивая свадьба в парижском Диснейленде: британца арестовали за попытку «жениться» на 9-летней украинке22 июня, 12:44 • 37051 просмотра
Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти22 июня, 13:42 • 129455 просмотра
Резников: пока США сокращают помощь Украине, партнеры в Европе "наконец-то проснулись"13:57 • 10686 просмотра
Чернышов дома: министр национального единства Украины заявил о своем возвращении15:39 • 29961 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 243979 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 305228 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 188886 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 237915 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 142392 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Резников
Пит Хегсетх
Рустем Умєров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 65373 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 164792 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 69277 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 72713 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 78867 просмотра
Актуальное
НАСАМС
9К720 Искандер
Northrop Grumman B-2 Spirit
F-16 Fighting Falcon
Фокс Ньюс

Журналист Есипенко вышел на свободу после более четырех лет заключения в Крыму

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Журналист "Крым.Реалии" Владислав Есипенко 20 июня освобожден из российского заключения в Крыму, где он провел более четырех лет. Руководитель ОПУ Андрей Ермак сообщил о его освобождении, делая акцент на "надуманных обвинениях" России.

Журналист Есипенко вышел на свободу после более четырех лет заключения в Крыму

Журналист Крым.Реалии (проект украинской службы Радио Свобода) Владислав Есипенко после более чем четырех лет российского заключения 20 июня был освобожден и покинул оккупированный Россией Крым. Об этом сообщил Руководитель Офиса Президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, передает УНН.

Хорошие новости. Журналист «Радио Свобода» Владислав Есипенко вышел на свободу из тюрьмы в Крыму. Он находился в заключении более четырех лет по надуманным обвинениям россиян

- говорится в сообщении Руководителя ОПУ.

«В октябре 2024 года в рамках Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале выступала жена Владислава, Екатерина Есипенко. Тогда она рассказывала детали плена своего мужа и вообще, она очень много сделала для его освобождения», - добавил Андрей Ермак.

россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов из оккупированного Крыма06.06.24, 16:56 • 21013 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Радио Свобода
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Крым
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9