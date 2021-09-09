“Жодного документу про будь-яку операцію в апараті РНБО немає” — Данілов про “Вагнергейт”

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“Я не знаю, що є у CNN. Я заявляв і ще раз заявляю: перше — жодного документу про будь-яку операцію в апараті РНБО, я не знаю її назви, її не існує. Я вже це казав. Друге: коли починають публічно проговорювати про ті чи інші спецоперації, які мали проводити спецслужби, — це моветон. Ніхто не знає, що відбувалося, і навіть, якщо була операція зірвана чи не зірвана і про це починають публічно говорити, то ще раз наголошую, розвідники так не роблять”, — сказав Олексій Данілов.

Нагадаємо

8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними “колишніми високопосадовцями української військової розвідки”, які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії “Вагнер”.

Що за “Вагнергейт”?

29 липня 2020 року білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнера”. Більшість затриманих воювали на Донбасі на стороні ДНР і ЛНР, а половина — були колишніми громадянами України.

14 серпня стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовика ПВК “Вагнера” були повернуті Російській Федерації. Незважаючи на те, що Україна подавала запит на екстрадицію даних осіб.



Після в ряді ЗМІ з’явилася інформація про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК “Вагнера”, але “через доповідь президенту Зеленському та голові ОПУ Єрмаку” відбувся “витік інформації”, про який “дізналися білоруські спецслужби”. Було опублікувано “записи розмов” ймовірних “співробітників СБУ” з “членами ПВК “Вагнера”, які були згодом затримані в Білорусі.

У Службі безпеки України заявили, що дані про участь СБУ у так званій “вагнерівській спецоперації” є фейком. Також жоден співробітник не брав участі в розмовах бойовиків з вербувальником, стверджують у спецслужбі.



Фільм Bellingcat

Розслідування про “вагнеревців” анонсував в минулому році болгарський журналіст, головний розслідувач Bellingcat Хрісто Грозєв. Він назвав ситуацію “прецедентом”, так як українські спецслужби фактично зробили “посміховисько” з російської розвідки, а тепер таку подію українська влада замовчує.



Також журналіст повідомив, що анонсований документальний фільм про ті події до кінця 2021 року має бути на екранах.

Зазначимо, що на сьогодні, 8 вересня 2021 року фільм так і не вийшов у світ.