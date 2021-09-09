“Ни одного документа о любой операции в аппарате СНБО нет” - Данилов о “Вагнергейте”

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“Я не знаю, что у CNN. Я заявлял и еще раз заявляю: первое — ни одного документа о любой операции в аппарате СНБО, я не знаю ее названия, ее не существует. Я уже это говорил. Второе: когда начинают публично проговаривать о тех или иных спецоперации, которые должны были проводить спецслужбы — это моветон. Никто не знает, что происходило, и даже если операция сорвана или не сорвана и об этом начинают публично говорить, то еще раз подчеркиваю, разведчики так не делают ”, - сказал Алексей Данилов.

Напомним

8 сентября американский телеканал CNN обнародовал разговор с тремя анонимными “бывшими высокопоставленными украинской военной разведки”, которые рассказали, как работали над подготовкой операции по захвату членов российской частной военной компании “Вагнер”.

Что за “Вагнергейт”?

29 июля 2020 белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Большинство задержанных воевали на Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, а половина — были бывшими гражданами Украины.

14 августа стало известно, что задержаны на территории Беларуси 32 боевика ППК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации . Несмотря на то, что Украина подавала запрос на экстрадицию данных лиц.



После в ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ППК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и голове ОПГ Ермаку” произошла “утечка информации”, о котором “узнали белорусские спецслужбы ”. Было Опубликован “записи разговоров” вероятных “сотрудников СБУ” с “членами ППК” Вагнера “, которые были впоследствии задержаны в Беларуси.

В Службе безопасности Украины заявили , что данные об участии СБУ в так называемой “вагнеровской спецоперации” является фейком. Также ни один сотрудник не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, утверждают в спецслужбе.



Фильм Bellingcat

Расследование о “вагнеревцив” анонсировал в прошлом году болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозева. Он назвал ситуацию “прецедентом”, так как украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” с российской разведки, а теперь такое событие Украинская власть умалчивает.



Также журналист сообщил, что анонсированный документальный фильм о тех событиях до конца 2021 должен быть на экранах.

Отметим, что сегодня, 8 сентября 2021 фильм так и не вышел в свет.