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Жодна з систем Patriot не була знищена чи пошкоджена від останніх масованих ударів рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президент Зеленський спростовує повідомлення про знищення систем Patriot. Він також зазначає, що мобільні групи ППО збивають третину «шахедів», а Україна законтрактувала більше озброєння, ніж у будь-який інший рік.

Жодна з систем Patriot не була знищена чи пошкоджена від останніх масованих ударів рф - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що жодна з систем Patriot не була знищена або пошкоджена внаслідок останніх масованих ворожих ударів. Повідомлення в медіа не відповідають дійсності, заявив Глава держави під час спілкування із ЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок останніх масованих ударів жодна із систем Patriot не була ні знищена, ні пошкоджена. Те, що було в медіа, не відповідає дійсності", - повідомив Президент.

Він також додав, що одну третину "шахедів" збивають мобільні групи ППО. Також Україна почала використовувати перехоплювачі.

"Приблизно третину "шахедів" збивають мобільні вогневі групи. Ми почали використовувати перехоплювачі. Чотири компанії в Україні виробляють ці перехоплювачі. Із чотирьох компаній дві - дуже успішно", - зазначив Глава держави.

Зеленський додав, що у цьому році Україна має артилерії, дронів та іншої зброї більше, ніж у будь-який інший рік цієї війни.

"Україна вже законтрактувала на цей рік, незважаючи ні на що, артилерії, дронів далекобійних і недалекобійних більше, ніж у будь-який рік цієї війни", - зазначив Глава держави.

Доповнення

Американський виробник Raytheon збільшить виробництво систем Patriot у Європі, інвестуючи в німецькі потужності. Попит на ракету залишається високим, черги на поставки сягають десятиліть.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Війна
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Europe
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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