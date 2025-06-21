Ни одна из систем Patriot не была уничтожена или повреждена от последних массированных ударов рф - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ни одна из систем Patriot не была уничтожена или повреждена в результате последних массированных вражеских ударов. Сообщения в СМИ не соответствуют действительности, заявил Глава государства во время общения со СМИ, пишет УНН.

Детали

"В результате последних массированных ударов ни одна из систем Patriot не была ни уничтожена, ни повреждена. То, что было в медиа, не соответствует действительности", - сообщил Президент.

Он также добавил, что одну треть "шахедов" сбивают мобильные группы ПВО. Также Украина начала использовать перехватчики.

"Примерно треть "шахедов" сбивают мобильные огневые группы. Мы начали использовать перехватчики. Четыре компании в Украине производят эти перехватчики. Из четырех компаний две - очень успешно", - отметил Глава государства.

Зеленский добавил, что в этом году Украина имеет артиллерии, дронов и другого оружия больше, чем в любой другой год этой войны.

"Украина уже законтрактовала на этот год, несмотря ни на что, артиллерии, дронов дальнобойных и недальнобойных больше, чем в любой год этой войны", - указал Глава государства.

Дополнение

Американский производитель Raytheon увеличит производство систем Patriot в Европе, инвестируя в немецкие мощности. Спрос на ракету остается высоким, очереди на поставки достигают десятилетий.