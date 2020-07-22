Житловий фонд України готовий до зими на 50% – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Житловий фонд України, станом на середину літа, на 50% готовий до зими. Вже відремонтовано 800 тис. будинків. Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
"Станом на середину літа, на 15 липня, готовність житлового фонду України до зими можна оцінити на рівні 50%. Це стосується і житлових будинків, шкіл, закладів охорони здоров’я. За інформацією, яку надають нам регіони, комплексно вже відремонтовано і підготовлено вже більше 800 тис. будинків. Ми продовжуємо ремонт котелень, замінюємо сотні кілометрів зношених теплових мереж і готуємо теплові пункти обігріву", - сказав Шмигаль.
Також він додав, що на ці роботи витрати вже склали понад 6 млрд грн, теплих кредитів для утеплення будинків видано на понад 600 млн грн.
"Запаси газу у підземних газових сховищах рекордні для України – 21 млрд метрів кубічних", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, у Києві планують замінити понад 100 км тепломереж під час підготовки до наступного опалювального сезону. На це виділили 450 млн грн.