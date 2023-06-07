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Жителі Нової Каховки підтверджують, що росіяни заклали вибухівку перед підривом дамби - Каховська МВА

Київ • УНН

 • 436740 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Жителі тимчасово зайнятої окупантами Нової Каховки у Херсонській області підтверджують інформацію про те, що росіяни заклали вибухівку перед тим, як підірвати дамбу, повідомляють у Каховській міській військовій адміністрації у Telegram, передає УНН.

Жителі Нової Каховки підтверджують, що росіяни заклали вибухівку перед підривом дамби - Каховська МВА

Деталі

"Жителі окупованої Нової Каховки підтверджують інформацію про те, що росіяни заклали вибухівку перед тим, як підірвати дамбу. Ніхто з місцевих не чув прильоту. Глухий звук йшов з-під землі. Через велику кількість вибухівки підійнялася хвиля, яка вдарила по електростанції, і саме вона спричинила наймасштабніші руйнування", - ідеться у повідомленні Каховської МВА.

Як повідомляється, близько третьої години ночі росіяни зрозуміли, що накоїли, і почали евакуювати своїх, не попередивши цивільних. 

"За непідтвердженими даними, під час вибуху на ГЕС, загинуло 20-30 виконавців цього наказу. Інформація уточнюється. 

Росіяни розуміють і знають, хто насправді винен в руйнуванні ГЕС. Їм не шкода мирних мешканців. Чекаємо на знімки супутників, які можуть довести провину у свідомому знищенні ГЕС", - зазначили у Каховській МВА.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

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