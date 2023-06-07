Жители Новой Каховки подтверждают, что россияне заложили взрывчатку перед подрывом дамбы - Каховская ГВА

Детали

"Жители оккупированной Новой Каховки подтверждают информацию о том, что россияне заложили взрывчатку перед тем, как взорвать дамбу. Никто из местных не слышал прилета. Глухой звук шел из-под земли. Из-за большого количества взрывчатки поднялась волна, которая ударила по электростанции, и именно она вызвала самые масштабные разрушения", - говорится в сообщении Каховской ГВА.

Как сообщается, около трех часов ночи россияне поняли, что натворили, и начали эвакуировать своих, не предупредив гражданских.

"По неподтвержденным данным, при взрыве на ГЭС, погибло 20-30 исполнителей этого приказа. Информация уточняется.

Россияне понимают и знают, кто на самом деле виноват в разрушении ГЭС. Им не жалко мирных жителей. Ждем снимки спутников, которые могут доказать вину в сознательном уничтожении ГЭС", - отметили в Каховской ГВА.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.