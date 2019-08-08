Жителі Черкас можуть в будь-який момент залишитися без водопостачання

Через невчасну реєстрацію податкових накладних підприємство отримало більше 23 млн грн пені. Керівництво запевняє, що така ситуація штучно створена урядом, адже "Черкасиводоканал" не отримало субвенції з національного бюджету, яка була затверджена у 2017 році.

"Ми подали до Черкаського адміністративного суду позов і виграли його. Проте, ДФС подала апеляцію і на цей раз ми програли. Зараз справа буде вирішуватися Верховним судом. Якщо підприємство програє, то всі наші рахунки заблокують і все місто в один момент опиниться без водопостачання", - коментує директор КП "Черкасиводоканал"

Додамо, що така ситуація відбувається і в інших містах країни. Щоб скоротити витрати з 20 серпня деякі міста, ймовірно, вимушені будуть перейти на погодинну подачу води.

Нагадаємо, у зв’язку із подорожчанням вартості електроенергії для промисловості водоканали теж вимагають підвищення тарифу на холодне водопостачання на 15%.