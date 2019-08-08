Жителі Черкас можуть в будь-який момент залишитися без водопостачання

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Якщо черкаський водоканал програє у Верховному суді позов до Державної фіскальної служби - місто залишиться без води. Про це УНН повідомив директор комунального підприємства "Черкасиводоканал" Сергій Овчаренко.

Через невчасну реєстрацію податкових накладних підприємство отримало більше 23 млн грн пені. Керівництво запевняє, що така ситуація штучно створена урядом, адже "Черкасиводоканал" не отримало субвенції з національного бюджету, яка була затверджена у 2017 році.

"Ми подали до Черкаського адміністративного суду позов і виграли його. Проте, ДФС подала апеляцію і на цей раз ми програли. Зараз справа буде вирішуватися Верховним судом. Якщо підприємство програє, то всі наші рахунки заблокують і все місто в один момент опиниться без водопостачання", - коментує директор КП "Черкасиводоканал"

Додамо, що така ситуація відбувається і в інших містах країни. Щоб скоротити витрати з 20 серпня деякі міста, ймовірно, вимушені будуть перейти на погодинну подачу води.

Нагадаємо, у зв’язку із подорожчанням вартості електроенергії для промисловості водоканали теж вимагають підвищення тарифу на холодне водопостачання на 15%.

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