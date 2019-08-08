Жители Черкасс могут в любой момент остаться без водоснабжения

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Если черкасский водоканал проигрывает в Верховном суде иск к Государственной фискальной службе - город останется без воды. Об этом сообщил директор коммунального предприятия "Черкассыводоканал" Сергей Овчаренко.

Из-за несвоевременной регистрации налоговых накладных предприятие получило более 23 млн грн пени. Руководство уверяет, что такая ситуация искусственно создана правительством, ведь "Черкассыводоканал" не получило субвенции из государственного бюджета, утвержденной в 2017 году.

"Мы подали в Черкасский административный суд иск и выиграли его. Однако, ГФС подала апелляцию и на этот раз мы проиграли. Сейчас дело будет решаться Верховным судом. Если предприятие проигрывает, то все наши счета заблокируют и весь город в один момент окажется без водоснабжения" , - комментирует директор КП "Черкассыводоканал"

Добавим, что такая ситуация происходит и в других городах страны. Чтобы сократить расходы с 20 августа некоторые города, вероятно, вынуждены будут перейти на почасовую подачу воды.

Напомним, в связи с удорожанием стоимости электроэнергии для промышленности водоканалы тоже требуют повышения тарифа на холодное водоснабжение на 15%.

Украинские Национальные Новости

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