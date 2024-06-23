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The Guardian

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Жінку, яка осквернила могили полеглих воїнів, відправили до психіатричної лікарні

Київ • УНН

 • 19373 перегляди

60-річна жінка, яка осквернила могили Да Вінчі, Джуса та Павла Петриченка, була відправлена в психіатричну лікарню на лікування.

Жінку, яка осквернила могили полеглих воїнів, відправили до психіатричної лікарні

Жінку, яка розтрощила могили військових Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка, відправили до психіатричної лікарні. Як передає УНН, про це пише Суспільне з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Повідомляється, що Київська міська прокуратура подала до суду клопотання про спрямування жінки, яка скоїла акт вандалізму на могилах загиблих військових, до психіатричної лікарні. За рішенням суду, на лікуванні жінка перебуватиме 60 діб - до 19 серпня.

Раніше цій жінці оголосили про підозру. Після отримання результатів від медиків, ймовірно, буде подане клопотання про поміщення жінки в медичний заклад, зважаючи на стан її здоров’я.

Нагадаємо

60-річну жінку підозрюють за ч. 3 статті 297 КК України — наруга над могилою, вчинена з хуліганських спонукань. 20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві вона вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.

Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення, однак наразі жінці призначено психіатричну експертизу, яка має встановити, чи є вона підсудною.

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