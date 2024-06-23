Жінку, яка осквернила могили полеглих воїнів, відправили до психіатричної лікарні
Київ • УНН
60-річна жінка, яка осквернила могили Да Вінчі, Джуса та Павла Петриченка, була відправлена в психіатричну лікарню на лікування.
Жінку, яка розтрощила могили військових Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", Андрія Пільщикова "Джуса" та Павла Петриченка, відправили до психіатричної лікарні. Як передає УНН, про це пише Суспільне з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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Повідомляється, що Київська міська прокуратура подала до суду клопотання про спрямування жінки, яка скоїла акт вандалізму на могилах загиблих військових, до психіатричної лікарні. За рішенням суду, на лікуванні жінка перебуватиме 60 діб - до 19 серпня.
Раніше цій жінці оголосили про підозру. Після отримання результатів від медиків, ймовірно, буде подане клопотання про поміщення жінки в медичний заклад, зважаючи на стан її здоров’я.
Нагадаємо
60-річну жінку підозрюють за ч. 3 статті 297 КК України — наруга над могилою, вчинена з хуліганських спонукань. 20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві вона вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка.
Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення, однак наразі жінці призначено психіатричну експертизу, яка має встановити, чи є вона підсудною.
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