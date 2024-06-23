Женщину, которая осквернила могилы павших воинов, отправили в психиатрическую больницу

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

  •  110044 просмотра
Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

  •  71332 просмотра
США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

  •  75917 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

  •  48914 просмотра
Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

  •  102722 просмотра
публикации
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  180242 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  180509 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  186012 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  181606 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  140499 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

  •  22083 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

  •  48914 просмотра
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  78338 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

21 июня 2024, 17:47  •  78501 просмотра
Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

21 июня 2024, 12:02  •  103298 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Женщину, которая осквернила могилы павших воинов, отправили в психиатрическую больницу

Женщину, которая осквернила могилы павших воинов, отправили в психиатрическую больницу

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 12:00  •  2126 просмотра

Read in English

60-летняя женщина, осквернившая могилы Да Винчи, Джуса и Павла Петриченко, была отправлена в психиатрическую больницу на лечение.

Женщину, которая разбила могилы военных Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", Андрея Пильщикова" Джуса " и Павла Петриченко, отправили в психиатрическую больницу. Как передает УНН, об этом пишет Суспільне со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Сообщается, что Киевская городская прокуратура подала в суд ходатайство о направлении женщины, совершившей акт вандализма на могилах погибших военных, в психиатрическую больницу. По решению суда, на лечении женщина будет находиться 60 суток - до 19 августа.

Ранее этой женщине объявили о подозрении. После получения результатов от медиков, вероятно, будет подано ходатайство о помещении женщины в медицинское учреждение, ввиду состояния ее здоровья.

Напомним

60-летнюю женщину подозревают по ч. 3 статьи 297 УК Украины — Надругательство над могилой, совершенное из хулиганских побуждений.  20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве она совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайла с позывным Да Винчи, Андрея Пильщикова с позывным Джус, а также Павла Петриченко.

Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения, однако сейчас женщине назначена психиатрическая экспертиза, которая должна установить, является ли она подсудимой.

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию6 июня 2024, 12:09 • 114291 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  139669 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
21 июня 2024, 09:08  •  128065 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Эксклюзив
Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом
21 июня 2024, 09:01  •  126997 просмотра

Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов
20 июня 2024, 11:36  •  120618 просмотра

Что известно о суббоэкспрессах, которыми рф, вероятно, начала оснащать ракеты Х-101 – ответ экспертов

Эксклюзив
Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад
20 июня 2024, 11:23  •  109145 просмотра

Директор НАБУ назвал свой отчет перед нардепами преждевременным и, вероятно, не явится на доклад

Эксклюзив
Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт
20 июня 2024, 08:48  •  110219 просмотра

Во втором полугодии курс может достичь более 42 гривны за доллар - эксперт

Эксклюзив
Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт
20 июня 2024, 08:06  •  100708 просмотра

Наказание компаний, которые не платят налоги в том числе из-за серого экспорта, должно быть публичным и громким - эксперт

Эксклюзив
Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора
20 июня 2024, 07:57  •  69570 просмотра

Начат сбор подписей за отставку Костина с должности Генпрокурора

Эксклюзив
В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт
20 июня 2024, 07:10  •  57168 просмотра

В Украине необходимо ввести платные дороги для крупногабаритного транспорта - эксперт

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко
20 июня 2024, 06:59  •  37919 просмотра

В столице изуродовали могилы погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко

Популярные

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

  •  102722 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

  •  48914 просмотра
США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

  •  75917 просмотра
Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

  •  71332 просмотра
В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

  •  110044 просмотра

Публикации

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  180242 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  180509 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  186012 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  181606 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  140499 просмотра

Война

Враг ударил по Харькову КАБами: в городе раздаются взрывы

Враг ударил по Харькову КАБами: в городе раздаются взрывы

  •  1864 просмотра
После взрывов, похожих на работу ПВО, в оккупированном Крыму уже известно о трех погибших, пылает жилой дом

После взрывов, похожих на работу ПВО, в оккупированном Крыму уже известно о трех погибших, пылает жилой дом

  •  12507 просмотра
Сеул может предоставить летальное оружие Украине, если россия углубит военное сотрудничество с Южной Кореей

Сеул может предоставить летальное оружие Украине, если россия углубит военное сотрудничество с Южной Кореей

  •  18512 просмотра
На Торецком направлении враг поддерживает активность своих боевых действий авиацией - Волошин

На Торецком направлении враг поддерживает активность своих боевых действий авиацией - Волошин

  •  25950 просмотра
В россии растет уровень преступлений, совершенных военнослужащими-Bloomberg

В россии растет уровень преступлений, совершенных военнослужащими-Bloomberg

  •  30091 просмотра

политика

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

  •  102727 просмотра
США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

  •  75960 просмотра
Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

  •  71382 просмотра
Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

  •  101903 просмотра
Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  109144 просмотра

Война

Враг ударил по Харькову КАБами: в городе раздаются взрывы

Враг ударил по Харькову КАБами: в городе раздаются взрывы

  •  1864 просмотра
После взрывов, похожих на работу ПВО, в оккупированном Крыму уже известно о трех погибших, пылает жилой дом

После взрывов, похожих на работу ПВО, в оккупированном Крыму уже известно о трех погибших, пылает жилой дом

  •  12507 просмотра
Сеул может предоставить летальное оружие Украине, если россия углубит военное сотрудничество с Южной Кореей

Сеул может предоставить летальное оружие Украине, если россия углубит военное сотрудничество с Южной Кореей

  •  18512 просмотра
На Торецком направлении враг поддерживает активность своих боевых действий авиацией - Волошин

На Торецком направлении враг поддерживает активность своих боевых действий авиацией - Волошин

  •  25950 просмотра
В россии растет уровень преступлений, совершенных военнослужащими-Bloomberg

В россии растет уровень преступлений, совершенных военнослужащими-Bloomberg

  •  30091 просмотра

политика

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

Агент "АТЕШ" совершил диверсию на российской железнодорожной линии, поджег релейный шкаф

  •  102727 просмотра
США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

  •  75960 просмотра
Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

Тайвань меняет военные игры в соответствии с обострением военной угрозы со стороны Китая

  •  71382 просмотра
Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

Трамп призывает к участию в выборах, уклоняясь от обсуждения абортов

  •  101903 просмотра
Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

Захватчики насильно собирают детей и бюджетников для просмотра прокремлевских пропагандистских фильмов

  •  109144 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  58760 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  86372 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  108806 просмотра

Экономика

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

Из-за ночной атаки рф на Волыни загорелся газопровод, на Прикарпатье были обесточивания - Минэнерго

22 июня 2024, 08:17  •  93169 просмотра
Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго

Графики отключений света после ночной атаки рф начнут действовать раньше, с 14 часов - Укрэнерго

22 июня 2024, 08:02  •  48796 просмотра
Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется

Ночной удар рф по энергетике: среди атакованных - газовый объект, расширение графиков отключений пока не планируется

22 июня 2024, 07:19  •  64500 просмотра
Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

Apple откладывает продажи смартфонов с AI-функциями в ЕС из-за законодательных ограничений

22 июня 2024, 00:57  •  50720 просмотра
Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

Жатва в Украине: где уже начали собирать урожай и сколько намолотили

21 июня 2024, 17:56  •  53534 просмотра

Киев

17-летнему киевлянину выдвинуто подозрение в хулиганстве из-за избиения ветерана

17-летнему киевлянину выдвинуто подозрение в хулиганстве из-за избиения ветерана

  •  19540 просмотра
Утренняя атака на Киевщине: два человека получили незначительные ранения, повреждены дома и авто

Утренняя атака на Киевщине: два человека получили незначительные ранения, повреждены дома и авто

  •  34547 просмотра
ПВО в Киевской области уничтожила 2 вражеские ракеты во время ночной атаки

ПВО в Киевской области уничтожила 2 вражеские ракеты во время ночной атаки

  •  34914 просмотра
В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

В Киеве активизировалась противовоздушная оборона на фоне ракетного обстрела

  •  110046 просмотра
Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве и регионах Украины

  •  111240 просмотра