Женщину, которая осквернила могилы павших воинов, отправили в психиатрическую больницу

Женщину, которая разбила могилы военных Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", Андрея Пильщикова" Джуса " и Павла Петриченко, отправили в психиатрическую больницу. Как передает УНН, об этом пишет Суспільне со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Сообщается, что Киевская городская прокуратура подала в суд ходатайство о направлении женщины, совершившей акт вандализма на могилах погибших военных, в психиатрическую больницу. По решению суда, на лечении женщина будет находиться 60 суток - до 19 августа.

Ранее этой женщине объявили о подозрении. После получения результатов от медиков, вероятно, будет подано ходатайство о помещении женщины в медицинское учреждение, ввиду состояния ее здоровья.

Напомним

60-летнюю женщину подозревают по ч. 3 статьи 297 УК Украины — Надругательство над могилой, совершенное из хулиганских побуждений. 20 июня утром на территории Аскольдовой могилы в Киеве она совершила акт вандализма на могилах погибших защитников Украины – Дмитрия Коцюбайла с позывным Да Винчи, Андрея Пильщикова с позывным Джус, а также Павла Петриченко.

Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения, однако сейчас женщине назначена психиатрическая экспертиза, которая должна установить, является ли она подсудимой.

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