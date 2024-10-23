Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: омбудсмен відреагував на спробу підозрюваних уникнути покарання
Київ • УНН
Лубінець прокоментував спробу підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої мобілізуватися. Омбудсмен запевнив, що справа під контролем, а Міноборони відмовило їм у мобілізації.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інформацію, що підозрювані у зґвалтуванні неповнолітньої на Закарпатті, намагалися уникнути покарання, мобілізувавшись до армії, передає УНН.
Наразі є офіційна заява Міністерства оборони України, що їм відмовлено у мобілізації, а також відбудеться перевірка діяльності ТЦК та СП, до якого звернулися особи. Зі своєї сторони наголошу, що: наразі триває судовий процес по цій справі. Перебіг справи перебуває на контролі у мого Представника в регіоні; у разі порушення будь-яких прав громадян, Офіс Омбудсмана готовий належно реагувати. Для цього кожен може звернутися до нашої інституції
Омбудсмен нагадав, що ця справа продовжує перебувати на його контролі.
Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: підозрювані вирішили мобілізуватися, у Міноборони запевняють - їм відмовили23.10.24, 17:57 • 20656 переглядiв
Нагадаємо
В літку 2021 року в селищі Верхні Ворота, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчину та записали це на відео, яке згодом розіслали серед однолітків.