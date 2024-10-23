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Изнасилование 14-летней девушки на Закарпатье: омбудсмен отреагировал на попытку подозреваемых избежать наказания

Изнасилование 14-летней девушки на Закарпатье: омбудсмен отреагировал на попытку подозреваемых избежать наказания

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 15:52  •  3171 просмотра

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Лубинец прокомментировал попытку подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней мобилизоваться. Омбудсмен заверил, что дело под контролем, а Минобороны отказало им в мобилизации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец  отреагировал на информацию, что подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье, пытались избежать наказания, мобилизовавшись в армию, передает УНН.

Сейчас есть официальное заявление Министерства обороны Украины, что им отказано в мобилизации, а также состоится проверка деятельности ТЦК и СП, к которому обратились лица. Со своей стороны отмечу, что: сейчас идет судебный процесс по этому делу. Ход дела находится на контроле у моего Представителя в регионе; в случае нарушения каких-либо прав граждан, Офис Омбудсмена готов должным образом реагировать. Для этого каждый может обратиться в нашу институцию 

- отметил Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что это дело продолжает находиться на его контроле.

Изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: подозреваемые решили мобилизоваться, в Минобороны уверяют - им отказали23 октября 2024, 14:57 • 7327 просмотров

Напомним

Летом 2021 года в поселке Верхние Ворота, что на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку и записали это на видео, которое впоследствии разослали среди сверстников.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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