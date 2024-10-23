Изнасилование 14-летней девушки на Закарпатье: омбудсмен отреагировал на попытку подозреваемых избежать наказания

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию, что подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье, пытались избежать наказания, мобилизовавшись в армию, передает УНН.

Сейчас есть официальное заявление Министерства обороны Украины, что им отказано в мобилизации, а также состоится проверка деятельности ТЦК и СП, к которому обратились лица. Со своей стороны отмечу, что: сейчас идет судебный процесс по этому делу. Ход дела находится на контроле у моего Представителя в регионе; в случае нарушения каких-либо прав граждан, Офис Омбудсмена готов должным образом реагировать. Для этого каждый может обратиться в нашу институцию