Изнасилование 14-летней девушки на Закарпатье: омбудсмен отреагировал на попытку подозреваемых избежать наказания
Киев • УНН
Лубинец прокомментировал попытку подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней мобилизоваться. Омбудсмен заверил, что дело под контролем, а Минобороны отказало им в мобилизации.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию, что подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье, пытались избежать наказания, мобилизовавшись в армию, передает УНН.
Сейчас есть официальное заявление Министерства обороны Украины, что им отказано в мобилизации, а также состоится проверка деятельности ТЦК и СП, к которому обратились лица. Со своей стороны отмечу, что: сейчас идет судебный процесс по этому делу. Ход дела находится на контроле у моего Представителя в регионе; в случае нарушения каких-либо прав граждан, Офис Омбудсмена готов должным образом реагировать. Для этого каждый может обратиться в нашу институцию
Омбудсмен напомнил, что это дело продолжает находиться на его контроле.
Изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: подозреваемые решили мобилизоваться, в Минобороны уверяют - им отказали23 октября 2024, 14:57 • 7327 просмотров
Напомним
Летом 2021 года в поселке Верхние Ворота, что на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку и записали это на видео, которое впоследствии разослали среди сверстников.