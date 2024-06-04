Зеленський вніс на розгляд Ради ратифікацію угоди для фінансування у межах Ukraine Facility на 50 млрд євро
Київ • УНН
Зеленський вніс до парламенту ратифікацію рамкової угоди між Україною та ЄС про фінансування в рамках програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро.
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію рамкової угоди між Україною та ЄС для фінансування у межах Ukraine Facility на 50 млрд євро. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт ВР.
Зеленський вніс на розгляд ВР "Проект Закону про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility" (№ 0276)
Датою реєстрації значиться 4 червня.
Текст законопроєкту та супровідні документи наразі на сайті Ради відсутні.
Доповнення
У травня Україна та Європейський Союз уклали рамкову угоду для фінансування з боку ЄС в межах інструменту Ukraine Facility на 50 млрд євро.
Вона визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема щодо управління та контролю використання коштів в межах Ukraine Facility і спільних заходів для запобігання корупції.
Документ набуде чинності після ратифікації Верховною Радою України.