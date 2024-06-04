Зеленский внес на рассмотрение Рады ратификацию соглашения для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект О ратификации рамочного соглашения между Украиной и ЕС для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВР.

Зеленский внес на рассмотрение ВР "Проект закона О ратификации рамочного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно специальных механизмов реализации финансирования Союза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility" (№0276)

Датой регистрации значится 4 июня.

Текст законопроекта и сопроводительные документы сейчас на сайте Рады отсутствуют.

Дополнение

В мае Украина и Европейский Союз заключили рамочное соглашение для финансирования со стороны ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility на 50 млрд евро.

Она определяет механизмы финансового сотрудничества между ЕС и Украиной, в частности по управлению и контролю использования средств в рамках Ukraine Facility и совместных мер для предотвращения коррупции.

Документ вступит в силу после ратификации Верховной Радой Украины.