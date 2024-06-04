Зеленский внес на рассмотрение Рады ратификацию соглашения для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

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Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
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Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  100850 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
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Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

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3 июня 2024, 12:55  •  115320 просмотра

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Байден сегодня может подписать указ об ограничении иммиграции - СМИ

Ожидается, что президент Байден издаст новый указ, разрешающий быструю депортацию мигрантов, незаконно въезжающих в США, без рассмотрения их просьб о предоставлении убежища, как только будет достигнут дневной порог, направленный на ограничение прибытия мигрантов на американо-мексиканскую границу.

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Байден сегодня может подписать указ об ограничении иммиграции - СМИ

В сети церковных лавок УПЦ МП нашли антиукраинскую литературу-СБУ

СБУ перекрыла канал распространения антиукраинской литературы сетью церковных скамеек УПЦ МП, изъяв пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну России против Украины.

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В сети церковных лавок УПЦ МП нашли антиукраинскую литературу-СБУ

Увеличение акцизов на топливо: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий постепенное повышение акцизного налога на топливо, доведя ставку до 359 евро за 1000 литров для бензина, 330 евро для дизельного топлива и 70 евро для газа до 2028 года.

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Увеличение акцизов на топливо: Рада сделала первый шаг

Ветеран из Винницкой области за грантовые средства построил ферму на 100 голов свиней

Пример с Николаем Ружицким-это мотивация для его боевых собратьев. Доказательство того, что можно всего достичь, когда сильно захотеть. Теперь демобилизованные смогут приехать, посмотреть и убедиться, что мечты сбываются.

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Ветеран из Винницкой области за грантовые средства построил ферму на 100 голов свиней

Из-за чрезмерного потребления: Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в 7 областях и Киеве

"Укрэнерго" было вынуждено применить аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах из-за чрезмерного потребления, превышающего лимиты.

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Из-за чрезмерного потребления: Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в 7 областях и Киеве

Наводнение на юге Германии: число погибших возросло до пяти

На юге Германии число погибших в результате масштабного наводнения возросло до пяти после того, как спасатели обнаружили тело женщины в затопленном автомобиле.

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Наводнение на юге Германии: число погибших возросло до пяти

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По факту конфликта между девушкой и двумя мужчинами в Оболонском районе столицы начато уголовное производство.

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НАТО разрабатывает несколько "сухопутных коридоров" для переброски американских войск и бронетехники к линии фронта в случае крупной европейской наземной войны с россией.

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НАТО разрабатывает альтернативные маршруты для доставки американских войск на восточный фланг в случае войны с россией - генерал