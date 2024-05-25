Зеленський відзначив роботу Держспецзв'язку для захисту від кібератак та надійності зв'язку під час війни
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував співробітникам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за професіоналізм та відданість справі забезпечення надійного зв'язку та кібербезпеки в умовах триваючої війни.
Президент України Володимир Зеленський привітав працівників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації із професійним святом, яке відзначається сьогодні, 25 травня. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"Дякую за фаховість усім нашим працівникам та працівницям Держспецзвʼязку України. Дякую за відданість Україні та готовність 24/7 бути на службі, бути уважними й ефективними у виконанні службових та воєнних завдань. Вітаю вас із вашим професійним днем", - написав Зеленський.
Зеленський зазначив, що "саме завдяки таким фахівцям уже понад два роки повномасштабної війни українці користуються надійним зв'язком та крок за кроком нарощують захист держави, її спецструктур від ворожих кіберударів".
"Маємо пам’ятати й допомагати рідним та близьким тих наших людей, які, працюючи заради нашої держави, захищаючи Україну, віддали найдорожче – свої життя", – наголосив Президент.
Глава держави відзначив працівників ДССЗЗІ орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За бездоганну службу" ІІІ ступеня.
Довідково
25 травня 2006 року постановою Кабінету міністрів, який на той час очолював Юрій Єхануров, було утворенно Адміністрацію Держспецзв’язку на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, який було ліквідовано.
Нагадаємо
Сьогодні, 25 травня, окрім Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, відзначається також Всесвітній день хірургії, в Україні - День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.