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25 травня: Всесвітній день хірургії, в Україні День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження

25 травня: Всесвітній день хірургії, в Україні День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження

Київ • УНН

 • 122249 перегляди

Сьогодні, 25 травня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня хірургії, яка є однією з найдавніших галузей медицини, але її широке застосування стало можливим лише з XIX століття.

Сьогодні, 25 травня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня хірургії, пише УНН.

Хірургія є однією з найдавніших галузей медицини, але її широке застосування стало можливим з XIX століття. Спочатку стрімкий розвиток знань з анатомії людини, далі наукове обґрунтування і запровадження антисептичної і асептичної техніки, наркозу відкриття груп крові за системою та їх сумісності при гемотрансфузії. Чільне місце в хірургічному лікуванні займає хірургічний інструментарій.

Ключова мета сьогоднішньої події, яку започаткувала група медичних організацій, - підвищенню обізнаності про критичну потребу в справедливій і якісній хірургічній допомозі в усьому світі.

В Україні в останню суботу травня відзначають День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

Друкарські верстати з’явилися в Україні ще у XV столітті, тому друкова справа має власну давню історію. Витвором книжкового мистецтва була  Острозька Біблія, видана у 1581 році. Ця книга стала своєрідним каноном, за яким видавалися релігійні книги не тільки в Україні, але і в сусідніх країнах Європи.

Споріднене, хоч і неофіційне свято, яке сьогодні відзначають в Україні – День філолога.

Першим задокументованим філологічним дослідженням української мови можна вважати словник Лаврентія Зизанія, створений в XVI столітті, в якому понад тисячу слів церковнослов’янської мови пояснюються відповідниками української.

Також своє професійне свято в Україні відзначають співробітники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

У багатьох країнах сьогодні відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня щитоподібної залози.

Щитоподібна залоза – це орган ендокринної системи, котрий виробляє гормони, необхідні для повноцінного функціонування організму (кальцитонін, тироксин і трийодтиронін). Порушення діяльності залози має тяжкі наслідки: затримка фізичного й психічного розвитку, набряк обличчя, зниження інтелектуальних здібностей, сонливість тощо.

Медики запевняють, що проблеми з роботою щитоподібної залози має чи не третина населення світу, тому потрібно регулярно відвідувати ендокринолога і робити ультразвукову діагностику.

Ще сьогодні Міжнародний день пігментації шкіри - подія, яка присвячена підвищенню обізнаності, суспільства про різні захворювання, які впливають на пігментацію шкіри, такими як вітіліго, альбінізм і мелазма.

За церковним календарем сьогодні День третього віднайдення голови Іоанна Предтечі.

Іоанн Предтеча викрив царя Ірода Антипу у тому, що той живе з дружиною свого брата. За це його кинули до в’язниці, де тримали 10 місяців.

Під час банкету на честь дня народження царя його коханка намовила свою доньку, аби та зажадала, щоб їй принесли голову Іоанна Предтечі. Антипа перед тим присягнув, що виконає будь-яку забаганку дівчини, тож відправив до в’язниці воїна, який відрубав голову Іоанну Предтечі. Тіло Іоанна поховали, а відрубану голову окремо поховала служниця у палаці Ірода Антипи.

Голову Іоанна Предтечі два рази знаходили і два рази губили.

За переказом, третій раз голову Іоанна Предтечі знайшли у 9-му столітті поблизу міста Емеси та перенесли до Константинополя.

Іменини сьогодні святкують Іван, Вікторія, Олена.

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