25 мая: Всемирный день хирургии, в Украине День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

Сегодня, 25 мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня хирургии, пишет УНН.

Хирургия является одной из древнейших отраслей медицины, но ее широкое применение стало возможным с XIX века. Сначала стремительное развитие знаний по анатомии человека, далее научное обоснование и внедрение антисептической и асептической техники, наркоза открытие групп крови по системе и их совместимости при гемотрансфузии. Видное место в хирургическом лечении занимает хирургический инструментарий.

Ключевая цель сегодняшнего события, которое начала группа медицинских организаций, - повышение осведомленности о критической потребности в справедливой и качественной хирургической помощи во всем мире.

В Украине в последнюю субботу мая отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

Печатные станки появились в Украине еще в XV веке, поэтому печатное дело имеет собственную давнюю историю. Произведением книжного искусства была Острожская Библия, изданная в 1581 году. Эта книга стала своеобразным каноном, по которому издавались религиозные книги не только в Украине, но и в соседних странах Европы.

Родственный, хоть и неофициальный праздник, который сегодня отмечают в Украине - День филолога.

Первым задокументированным филологическим исследованием украинского языка можно считать словарь Лаврентия Зизания, созданный в XVI веке, в котором более тысячи слов церковнославянского языка объясняются соответствиями украинского.

Также свой профессиональный праздник в Украине отмечают сотрудники Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Во многих странах сегодня проходят мероприятия по случаю Всемирного дня щитовидной железы.

Щитовидная железа - это орган эндокринной системы, который вырабатывает гормоны, необходимые для полноценного функционирования организма (кальцитонин, тироксин и трийодтиронин). Нарушение деятельности железы имеет тяжелые последствия: задержка физического и психического развития, отек лица, снижение интеллектуальных способностей, сонливость и т.д.

Медики уверяют, что проблемы с работой щитовидной железы имеет едва ли не треть населения мира, поэтому нужно регулярно посещать эндокринолога и делать ультразвуковую диагностику.

Еще сегодня Международный день пигментации кожи - событие, которое посвящено повышению осведомленности, общества о различных заболеваниях, которые влияют на пигментацию кожи, такими как витилиго, альбинизм и мелазма.

По церковному календарю сегодня День третьего обретения головы Иоанна Предтечи.

Иоанн Предтеча разоблачил царя Ирода Антипу в том, что тот живет с женой своего брата. За это его бросили в тюрьму, где держали 10 месяцев.

Во время банкета в честь дня рождения царя его любовница подговорила свою дочь, чтобы та потребовала, чтобы ей принесли голову Иоанна Предтечи. Антипа перед тем поклялся, что выполнит любую прихоть девушки, поэтому отправил в тюрьму воина, который отрубил голову Иоанну Предтече. Тело Иоанна похоронили, а отрубленную голову отдельно похоронила служанка во дворце Ирода Антипы.

Голову Иоанна Предтечи два раза находили и два раза губили.

По преданию, третий раз голову Иоанна Предтечи нашли в 9-м веке вблизи города Эмеси и перенесли в Константинополь.

Именины сегодня празднуют Иван, Виктория, Елена.