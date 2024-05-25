25 мая: Всемирный день хирургии, в Украине День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  103743 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  103924 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  110964 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  108210 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  106111 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100738 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  94850 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  142515 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  139346 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123487 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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25 мая: Всемирный день хирургии, в Украине День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

25 мая: Всемирный день хирургии, в Украине День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

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Зафиксирована угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги

Зафиксирована угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги

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Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием

Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием

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рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию

рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию

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Сбой в российском ярославле: "АТЕШ" поразил железнодорожную инфраструктуру

Сбой в российском ярославле: "АТЕШ" поразил железнодорожную инфраструктуру

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Обстрел Харькова: рассказал детали спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

Обстрел Харькова: рассказал детали спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию по усилению безопасности гуманитарных работников в Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по усилению безопасности гуманитарных работников в Газе

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Трое христианских миссионеров погибли в результате бандитского нападения на Гаити

Трое христианских миссионеров погибли в результате бандитского нападения на Гаити

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Харьков подвергся вражеским ударам: повреждены частично разрушенный лицей, многоэтажка, несколько авто

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Украинским военным удалось взять под боевой контроль приграничье на Харьковщине - Зеленский

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США объявили о новом пакете вооружений для Украины на сумму 275 миллионов долларов

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  217962 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  255913 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  353239 просмотра

25 мая: Всемирный день хирургии, в Украине День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

Сегодня, 25 мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня хирургии, которая является одной из древнейших отраслей медицины, но ее широкое применение стало возможным лишь с XIX века.

УНН Lite •   •  4979 просмотра
25 мая: Всемирный день хирургии, в Украине День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

Зафиксирована угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в районах воздушной тревоги.

Война •   •  7430 просмотра
Зафиксирована угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги

Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии, используя западное оружие, включая удары по российской территории.

Война •   •  9984 просмотра
Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием

рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию

рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию для манипулирования общественным мнением.

Новости Мира •   •  8502 просмотра
рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию

Сбой в российском ярославле: "АТЕШ" поразил железнодорожную инфраструктуру

Агент "АТЕШ" взорвал релейный шкаф на железной дороге в ярославле, рф, вызвав перебои в работе станции "полянка", которая является важным логистическим узлом, используемым оккупантами в военных целях.

Общество •   •  10554 просмотра
Сбой в российском ярославле: "АТЕШ" поразил железнодорожную инфраструктуру

Обстрел Харькова: рассказал детали спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Харькову и району, нанеся значительный материальный ущерб, но обошлось без жертв.

Война •   •  10381 просмотра
Обстрел Харькова: рассказал детали спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по усилению безопасности гуманитарных работников в Газе

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой отмечается необходимость усиления безопасности гуманитарных работников в Газе, при этом рф воздержалась.

Новости Мира •   •  9860 просмотра
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по усилению безопасности гуманитарных работников в Газе

Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Сумской и Полтавской областях

Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Полтавской областях.

Война •   •  12891 просмотра
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Сумской и Полтавской областях

Трое христианских миссионеров погибли в результате бандитского нападения на Гаити

Трое христианских миссионеров из группы, базирующейся в Оклахоме, были жестоко убиты во время бандитского нападения на их дом на Гаити.

Новости Мира •   •  11575 просмотра
Трое христианских миссионеров погибли в результате бандитского нападения на Гаити

Харьков подвергся вражеским ударам: повреждены частично разрушенный лицей, многоэтажка, несколько авто

В Харькове в результате вражеской агрессии были зафиксированы повреждены частично разрушенный лицей, многоэтажка, несколько автомобилей, сообщил мэр города.

Общество •   •  12384 просмотра
Харьков подвергся вражеским ударам: повреждены частично разрушенный лицей, многоэтажка, несколько авто