Зеленский отметил работу Госспецсвязи для защиты от кибератак и надежности связи во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Государственной службы специальной связи и защиты информации с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 25 мая. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

"Спасибо за профессионализм всем нашим сотрудникам и сотрудницам Госспецсвязи Украины. Спасибо за преданность Украине и готовность 24/7 быть на службе, быть внимательными и эффективными в выполнении служебных и военных задач. Поздравляю вас с вашим профессиональным днем", - написал Зеленский.

Зеленский отметил, что "именно благодаря таким специалистам уже более двух лет полномасштабной войны украинцы пользуются надежной связью и шаг за шагом наращивают защиту государства, его спецструктур от вражеских киберударов".

"Мы должны помнить и помогать родным и близким тех наших людей, которые, работая ради нашего государства, защищая Украину, отдали самое дорогое - свои жизни", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил работников ГСССЗИ орденами Богдана Хмельницкого III степени, княгини Ольги III степени, медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За безупречную службу" III степени.

Справочно

25 мая 2006 года постановлением Кабинета министров, который в то время возглавлял Юрий Ехануров, была образована Администрация Госспецсвязи на базе Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины, который был ликвидирован.

Напомним

Сегодня, 25 мая, кроме Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации, отмечается также Всемирный день хирургии, в Украине - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.