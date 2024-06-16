Президент Зеленський пояснив, коли Україна буде рада чути думки Китаю та Бразилії

Як тільки Бразилія та Китай доєднаються до принципів, які об'єднали всіх на Саміті миру, Україна буде рада чути їх думки, навіть, якщо вони не співпадають з більшістю світу. Це нормально чути, об'єднувати зусилля задля закінчення війни. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

На запитання, щоб він хотів сказати таким країнам як Бразилія, які запропонували допомогти звузити розбіжності між Києвом та москвою, Зеленський відповів: "Що стосується Китаю та Бразилії...Війна це не розбіжності. Війна - це неповага до життя людей, до свободи, до демократії, до цінностей однієї країни й це росія. Вона окупант й проти іншої країни - України, яка жертва. Це не розбіжності, це не якесь дипломатичне непорозуміння, це серйозна історія".

Він наголосив, що війна ведеться виключно на незалежній території держави Україна.

"Цю незалежність, територіальну цілісність та суверенітет - це один з успіхів я вважаю цього Саміту, визнали абсолютно всі учасники Саміту, більшість світу. Це дає потужну підтримку для України. Тому, як тільки Бразилія та Китай доєднаються до тих принципів, які всіх нас тут, цивілізовані країни, об'єднали, ми будемо раді чути їх думки, іноді навіть, якщо вони не співпадають з більшістю світу. Це нормально чути, об'єднувати зусилля задля закінчення війни", - зазначив Зеленський.

Додамо

Китай не взяв участь в Саміті миру, а Бразилія не підписала Спільне комюніке про основи миру.

Зеленський прокоментував наміри Китаю просувати альтернативну формулу миру

Доповнення

За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії було сформоване Спільне комюніке про основи миру. УНН опублікував повний текст документу, який підтримали 80 країн та 4 організації.