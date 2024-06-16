Как только Бразилия и Китай присоединятся к принципам, которые объединили всех на Саммите мира, Украина будет рада слышать их мнения, даже если они не совпадают с большинством мира. Это нормально слышать, объединять усилия для окончания войны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

На вопрос, чтобы он хотел сказать таким странам как Бразилия, которые предложили помочь сузить разногласия между Киевом и Москвой, Зеленский ответил: "Что касается Китая и Бразилии... Война это не разногласия. Война - это неуважение к жизни людей, к свободе, к демократии, к ценностям одной страны и это Россия. Она оккупант и против другой страны - Украины, которая жертва. Это не разногласия, это не какое-то дипломатическое недоразумение, это серьезная история".

Он подчеркнул, что война ведется исключительно на независимой территории государства Украина.

"Эту независимость, территориальную целостность и суверенитет - это один из успехов я считаю этого Саммита, признали абсолютно все участники Саммита, большинство мира. Это дает мощную поддержку для Украины. Поэтому, как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые всех нас здесь, цивилизованные страны, объединили, мы будем рады слышать их мнения, иногда даже если они не совпадают с большинством мира. Это нормально слышать, объединять усилия для окончания войны", - отметил Зеленский.

Добавим

Китай не принял участие в Саммите мира, а Бразилия не подписала Совместное коммюнике об основах мира.

Зеленский прокомментировал намерения Китая продвигать альтернативную формулу мира

Дополнение

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано Совместное коммюнике об основах мира. УНН опубликовал полный текст документа, который поддержали 80 стран и 4 организации.