Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская формула мира опирается на принципы территориальной целостности, суверенитета, ядерной и продовольственной безопасности, но если Китай имеет альтернативный взгляд на это, они могут подготовить альтернативную формулу мира. Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом США Джо Байденом, передает УНН.

Детали

Вы очень хорошо знаете в деталях о нашем мирном плане, он открыт для всех. Он опирается на хартию ООН. И вы знаете, что он опирается на такие принципы: территориальная целостность, суверенитет, ядерная безопасность, продовольственная безопасность. Если Китай имеет альтернативный взгляд на это, они могут подготовить альтернативную формулу мира. Если мы разделяем общие взгляды на это, глобально со всем миром, если они разделяют этот путь к миру, тогда мы сможем найти возможность для диалога сказал Зеленский.

Напомним,

Китай не только пропускает Саммит мира для Украины в эти выходные, но и лоббирует правительства стран в пользу своего альтернативного плана относительно способа завершения войны в Украине.

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