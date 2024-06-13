Зеленський прокоментував наміри Китаю просувати альтернативну формулу миру
Київ • УНН
Зеленський заявив, що мирна формула України базується на територіальній цілісності, суверенітеті, ядерній та продовольчій безпеці, але якщо Китай має альтернативний погляд, вони можуть підготувати альтернативну мирну формулу, вказуючи на відкритість до діалогу, якщо їхні погляди збігатимуться на глобальному рівні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру спирається на принципи територіальної цілісності, суверенітету, ядерної та продовольчої безпеки, але якщо Китай має альтернативний погляд на це, вони можуть підготувати альтернативну формулу миру. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Президентом США Джо Байденом, передає УНН.
Деталі
Ви дуже добре знаєте в деталях про наш мирний план, він відкритий для всіх. Він спирається на хартію ООН. І ви знаєте, що він спирається на такі принципи: територіальна цілісність, суверенітет, ядерна безпека, продовольча безпека. Якщо Китай має альтернативний погляд на це, вони можуть підготувати альтернативну формулу миру. Якщо ми поділяємо спільні погляди на це, глобально з усім світом, якщо вони поділяють цей шлях до миру, тоді ми зможемо знайти можливість для діалогу
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