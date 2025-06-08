Зеленський: у путіна довші стосунки з Трампом, ніж у мене

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відносини між американським лідером Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним. Він зазначив, що в путіна триваліші стосунки з Трампом, ніж у нього. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News, передає УНН.

Точно більш довгі, ніж у нього зі мною. Це зрозуміло, тому що це відкриті джерела й тут нічого нового. Я думаю, що економічні відносини й з тієї інформації, яку я бачив, він (тоді - ред.) не був ще президентом, коли була і делегація, і бізнес-стосунки. путін все життя в політиці, а в Америці президенти змінюються. Тому економічні, різні...Відносини росії з Америкою - це все ж таки продовження лінії, на мій погляд, геополітичних відносин Америки та радянського союзу - сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський також прокоментував, чи змінилися на краще їхні з Трампом відносини після зустрічі у Ватикані.

Трамп розповів журналістам, що російський диктатор володимир путін сказав йому про відповідь росії на атаку України на російські аеродроми. Разом з тим, американський лідер зауважив, що йому це не подобається.

Цього тижня Трамп провів розмову із російським диктатором володимиром путіним й назвав її хорошою.