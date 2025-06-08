Зеленський: у путіна довші стосунки з Трампом, ніж у мене
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що путін має триваліші відносини з Трампом, ніж він. Глава держави наголосив на економічних зв'язках між ними ще до президентства Трампа.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував відносини між американським лідером Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним. Він зазначив, що в путіна триваліші стосунки з Трампом, ніж у нього. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News, передає УНН.
Точно більш довгі, ніж у нього зі мною. Це зрозуміло, тому що це відкриті джерела й тут нічого нового. Я думаю, що економічні відносини й з тієї інформації, яку я бачив, він (тоді - ред.) не був ще президентом, коли була і делегація, і бізнес-стосунки. путін все життя в політиці, а в Америці президенти змінюються. Тому економічні, різні...Відносини росії з Америкою - це все ж таки продовження лінії, на мій погляд, геополітичних відносин Америки та радянського союзу
Доповнення
Зеленський також прокоментував, чи змінилися на краще їхні з Трампом відносини після зустрічі у Ватикані.
Трамп розповів журналістам, що російський диктатор володимир путін сказав йому про відповідь росії на атаку України на російські аеродроми. Разом з тим, американський лідер зауважив, що йому це не подобається.
Цього тижня Трамп провів розмову із російським диктатором володимиром путіним й назвав її хорошою.